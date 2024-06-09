https://ria.ru/20240609/politika-1951806814.html

Запад подталкивает Молдавию к войне, заявил бывший вице-премьер

Запад подталкивает Молдавию к войне, заявил бывший вице-премьер - РИА Новости, 09.06.2024

Запад подталкивает Молдавию к войне, заявил бывший вице-премьер

Представители Запада пытаются убедить власти Молдавии отказаться от нейтралитета, чтобы подтолкнуть страну к участию в войне, считает бывший вице-премьер... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T18:26

2024-06-09T18:26

2024-06-09T18:26

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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Представители Запада пытаются убедить власти Молдавии отказаться от нейтралитета, чтобы подтолкнуть страну к участию в войне, считает бывший вице-премьер республики Юрий Рошка. "Коллективный Запад усиленно толкает Республику Молдова в пекло войны. Это нужно рассматривать как еще одну попытку убедить руководителя Молдавии принять этот план. На украинском фронте мы видим, что киевский режим терпит довольно чувствительные поражения... скорее всего англичанам, американцам и их куклам нужно расширить театр военных действий", - заявил Рошка в эфире телеканала Сanal 5. По его словам, Запад способствовал приходу к власти действующего руководства Молдавии не для того, чтобы защищать интересы молдавского народа. Он заявил, что практически не видит на политическом поле игроков или партий, которые представляли бы интересы Молдавии, вместо этого есть "наемники" других государств. "Мы можем говорить, что у нас в Молдавии мы имеем оккупационную администрацию, она не представляет и не может представлять интересы народа… Мы находимся на стыке противоречий крупных держав, никто из ведущих игроков не хочет признавать наш нейтральный статус, все хотят доминировать, никто не хочет сотрудничать с малой страной", - добавил Рошка. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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великобритания

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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато