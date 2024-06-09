https://ria.ru/20240609/pokushenie-1951715123.html

Источник сообщил о покушении на экс-мэра Купянска

Источник сообщил о покушении на экс-мэра Купянска - РИА Новости, 09.06.2024

Источник сообщил о покушении на экс-мэра Купянска

На бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, которого украинские спецслужбы подозревали в госизмене из-за поддержки сил РФ, было совершено... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T00:49

2024-06-09T00:49

2024-06-09T02:00

происшествия

старый оскол

россия

харьковская область

вячеслав володин

служба безопасности украины

госдума рф

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. На бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, которого украинские спецслужбы подозревали в госизмене из-за поддержки сил РФ, было совершено покушение в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего в бывшего мэра стреляли у его дома в Старом Осколе. Его экстренно госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии. Генпрокуратура Украины подозревает Мацегору в госизмене из-за поддержки сил РФ. Мацегора заявлял, что сотрудники СБУ задержали его дочь и угрожали расправиться с ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулеметы. "Подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос было ли совершено покушение на бывшего мэра у его дома в Старом Осколе. Подробную информацию источник не стал разглашать в интересах следствия. В настоящее время Мацегора занимает должность директора спортивного комплекса "Георгиевский" в Старом Осколе.

https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html

https://ria.ru/20240506/smi-1944236334.html

старый оскол

россия

харьковская область

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происшествия, старый оскол, россия, харьковская область, вячеслав володин, служба безопасности украины, госдума рф