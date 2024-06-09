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Москвичей предупредили о сильных грозах и граде в День России - РИА Новости, 09.06.2024
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16:22 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html
Москвичей предупредили о сильных грозах и граде в День России
Москвичей предупредили о сильных грозах и граде в День России - РИА Новости, 09.06.2024
Москвичей предупредили о сильных грозах и граде в День России
В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:22
2024-06-09T16:22
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в понедельник на столицу выльется не более 6 миллиметров дождя, а во вторник - 21 миллиметр. "В среду ожидается залповый "мегаливень" интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15 до 21 часа, когда очень вероятными будут серьёзные подтопления", - рассказал синоптик. Тишковец уточнил, что, по метеостатистике, такой силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю России. Скорее всего, обновится предыдущий суточный рекорд осадков 1995 года - 34,1 миллиметра. "В последующие сутки осадки ослабеют, но все равно будут носить ливневый характер - четверг в осадкомер еще попадет 19 миллиметров, а в пятницу - 11 миллиметров", - пояснил специалист. Он отметил, что температурный фон в столице ожидается относительно стабильным и лишь немного превысит норму климата июня. По ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов, в дневные часы – от 20 до 25 градусов тепла.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о сильных грозах и граде в День России

Тишковец: в День России в Москве ожидаются ливень, сильные грозы и град

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТучи над Москвой
Тучи над Москвой - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тучи над Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в понедельник на столицу выльется не более 6 миллиметров дождя, а во вторник - 21 миллиметр.
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"В среду ожидается залповый "мегаливень" интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15 до 21 часа, когда очень вероятными будут серьёзные подтопления", - рассказал синоптик.
Тишковец уточнил, что, по метеостатистике, такой силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю России. Скорее всего, обновится предыдущий суточный рекорд осадков 1995 года - 34,1 миллиметра.
"В последующие сутки осадки ослабеют, но все равно будут носить ливневый характер - четверг в осадкомер еще попадет 19 миллиметров, а в пятницу - 11 миллиметров", - пояснил специалист.
Он отметил, что температурный фон в столице ожидается относительно стабильным и лишь немного превысит норму климата июня. По ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов, в дневные часы – от 20 до 25 градусов тепла.
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