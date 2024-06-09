https://ria.ru/20240609/pogoda-1951789399.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей недели за пять суток выпадет около 130% от месячной нормы осадков, месячный лимит будет перевыполнен во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:53

2024-06-09T15:53

2024-06-09T16:08

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве на следующей недели за пять суток выпадет около 130% от месячной нормы осадков, месячный лимит будет перевыполнен во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящими тропическими ливнями: например, в столице в сумме за пять суток прогнозируется около 100 миллиметров осадков или 130 процентов от месячной нормы. Учитывая, что в Москве уже выпало 90 процентов от всего объема июня, то месячный лимит будет перевыполнен во вторник", - рассказал специалист.Он добавил, что с вечера 10 июня и до утра 11 июня в Москве ожидается умеренная магнитная буря.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода