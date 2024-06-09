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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2024
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15:53 09.06.2024 (обновлено: 16:08 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951789399.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 09.06.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Москве на следующей недели за пять суток выпадет около 130% от месячной нормы осадков, месячный лимит будет перевыполнен во вторник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:53
2024-06-09T16:08
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве на следующей недели за пять суток выпадет около 130% от месячной нормы осадков, месячный лимит будет перевыполнен во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящими тропическими ливнями: например, в столице в сумме за пять суток прогнозируется около 100 миллиметров осадков или 130 процентов от месячной нормы. Учитывая, что в Москве уже выпало 90 процентов от всего объема июня, то месячный лимит будет перевыполнен во вторник", - рассказал специалист.Он добавил, что с вечера 10 июня и до утра 11 июня в Москве ожидается умеренная магнитная буря.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей неделе выпадет около 130% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Москве на следующей недели за пять суток выпадет около 130% от месячной нормы осадков, месячный лимит будет перевыполнен во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящими тропическими ливнями: например, в столице в сумме за пять суток прогнозируется около 100 миллиметров осадков или 130 процентов от месячной нормы. Учитывая, что в Москве уже выпало 90 процентов от всего объема июня, то месячный лимит будет перевыполнен во вторник", - рассказал специалист.
Он добавил, что с вечера 10 июня и до утра 11 июня в Москве ожидается умеренная магнитная буря.
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