https://ria.ru/20240609/pogoda-1951735654.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:25
2024-06-09T09:25
2024-06-09T09:25
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным гребнем антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, из-за облаков выглянет солнце, а температурный фон останется в умеренном диапазоне климатической нормы июня. "В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на юге Подмосковья местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице плюс 21-23, по области плюс 19-24", - рассказал Тишковец. По словам специалиста, ветер в столице будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Без существенных осадков и до 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным гребнем антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, из-за облаков выглянет солнце, а температурный фон останется в умеренном диапазоне климатической нормы июня.
"В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на юге Подмосковья местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице плюс 21-23, по области плюс 19-24", - рассказал Тишковец.
По словам специалиста, ветер в столице будет дуть северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.