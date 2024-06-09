В США допустили применение ядерного оружия из-за России
Джонсон: НАТО может прибегнуть к ядерному оружию в случае войны с Россией
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западный блок может прибегнуть к ядерному оружию в случае развязывания войны с Россией, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Проблема в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, потому что их очень сильно потреплют на обычном фронте. У них не будет средств для борьбы с Россией", — отметил он.
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По словам эксперта, войска этого блока не продержатся и двух недель. Как пояснил Джонсон, в частности, они столкнутся с логистическими проблемами.
"У них нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, они уже отдали их Украине", — резюмировал он.
Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума президент России предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.
Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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