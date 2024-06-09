https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951779227.html

В США допустили применение ядерного оружия из-за России

В США допустили применение ядерного оружия из-за России - РИА Новости, 09.06.2024

В США допустили применение ядерного оружия из-за России

бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:45

2024-06-09T14:45

2024-06-09T14:45

технологии

россия

москва

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западный блок может прибегнуть к ядерному оружию в случае развязывания войны с Россией, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Проблема в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, потому что их очень сильно потреплют на обычном фронте. У них не будет средств для борьбы с Россией", — отметил он.По словам эксперта, войска этого блока не продержатся и двух недель. Как пояснил Джонсон, в частности, они столкнутся с логистическими проблемами."У них нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, они уже отдали их Украине", — резюмировал он.Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума президент России предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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технологии, россия, москва, центральное разведывательное управление (цру), нато