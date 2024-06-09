https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

Россия использует против Запада его же оружие

Россия использует против Запада его же оружие - РИА Новости, 09.06.2024

Россия использует против Запада его же оружие

Выступление президента России на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) многократно распространено ведущими СМИ, подвергнуто пристальному РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:00

2024-06-09T09:44

россия

владимир путин

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Выступление президента России на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) многократно распространено ведущими СМИ, подвергнуто пристальному вниманию аналитиков и истолковано миллионами комментаторов, следящих за глобальной политикой. На экономическом, как следует из названия, форуме были также подняты острые вопросы в области геополитики, культуры, идеологии. Но наибольшее значение, на наш взгляд, имел один: готова ли Россия к использованию ядерного оружия?О том, что этот вопрос является ключевым, свидетельствует, в том числе, и выбор модератора форума. Им стал Сергей Караганов, известный серией статей, обосновывающих необходимость использования ядерного оружия в конфликте на Украине. Безусловно, сводить выбор модератора лишь к нескольким нашумевшим публикациям — непозволительное упрощение, учитывая богатейший опыт Караганова в вопросах международной политики. Однако едва ли его публичная позиция по столь острому вопросу (и произведенные ей волнения) не была учтена.Для понимания остроты взглядов Караганова приведем цитату из одной его статьи: "Российская политика должна гласно исходить из того, что НАТО — враждебный блок, доказавший агрессивность своей прошлой политикой и де-факто ведущий против России войну. Поэтому любые (в том числе упреждающие ядерные) удары по нему морально и политически оправданны. Прежде всего это касается стран, активно участвующих в поддержке киевской хунты". Вопросы о ядерной безопасности, заданные политологом на форуме Владимиру Путину, были столь же остры: "А как вообще можно вести какие-то с ними переговоры, предварительно не разгромив их, не добившись полной капитуляции и не приставив, условно говоря, ядерный пистолет к нашим западным противникам, чтобы они не дергались больше?".Нужно отметить, что подход Караганова вовсе не является безосновательным, но, напротив, основывается на глубоком понимании психологии западных лидеров (чему он также уделяет внимание в своих статьях). Действующего президента Америки Джозефа Байдена принято обвинять в слабоумии, но сугубо с политологической точки зрения следует говорить о безумии, точнее — "доктрине безумца", впервые сформулированной администрацией Ричарда Никсона в 1969 году. Ключевая идея доктрины — "деэскалация через эскалацию", то есть повышения уровня угроз до такой степени, что противник считает дальнейшее противостояние нецелесообразным и идет на уступки. К слову, стратегия Никсона той поры включала и демонстративную подготовку к использованию ядерного оружия против СССР. Учитывая, насколько с начала украинского конфликта расширился список вооружений, поставляемых Штатами и их союзниками киевскому режиму, против нас задействована именно эта стратегия. И Караганов, таким образом, предлагает перехватить инициативу и поднять ставки выше, чем это может позволить себе коллективный Запад.Сдержанный ответ Владимира Путина на это предложение неудивителен. С одной стороны, его политический стиль предполагает совершение резких шагов только в исключительных случаях: угроза суверенитету и территориальной целостности страны. Они описаны в ядерной доктрине России, изменение которой, по словам президента, все-таки не исключено (и здесь легко читается намек, обращенный к западным элитам). С другой стороны — президент понимает, что перед ним ставится ложная дилемма: терпеть постоянно усиливающиеся провокации или применить ядерное оружие. Первое непозволительно, поскольку укрепляет убежденность правителей коллективного Запада в собственной безнаказанности — что ведет к еще большим угрозам. Второе нежелательно, поскольку ведет к непредсказуемым политическим и военным последствиям: "Если дойдет [до такого], не дай бог, чего бы очень не хотелось, тогда — вы сказали "сократим жертвы" — они могут возрасти до бесконечности", — предостерег Путин.Выходом из ложной дилеммы может служить "стратегия непрямых действий", фактически обозначенная Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойные вооружения "тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают его использовать против нас, против нашей российской территории". И поскольку взгляд на легальность той или иной структуры зависит исключительно от суверенного решения России и не исходит напрямую от международного права, то перед нами открываются максимально широкие возможности.Упомянутая стратегия была сформулирована английским военным историком Бэзилом Лидделом Гартом в одноименной книге, расширенное издание которой увидело свет в 1954 году и обобщало опыт двух мировых войн. Ключевым ее положением является гибкость, при помощи которой обходятся сильные элементы в структуре противника и атакуются слабые. Например, греки, уязвимые перед сухопутной армией Ксеркса, уничтожили его суда снабжения в битве при Саламине в 480 году до н. э., вынудив тем самым персидского царя увести войско из Греции.Применима ли эта стратегия к современному конфликту на Украине? Более чем. Критическая зависимость этой страны от зарубежных поставок вооружения и боеприпасов ставит ее под угрозу при малейших задержках (что мы и видели, когда сенат США несколько месяцев не мог согласовать поставки). Любой производственный, экономический или политический сбой в странах-донорах может стать смертельным для Украины. Но и сами они имеют множество уязвимостей. Поэтому стоит внимательно посмотреть: не сойдет ли в Соединенных Штатах с рельс очередной поезд? не пойдет ли ко дну американский авианосец от рук воинственных хуситов? Быть может, политический кризис в Техасе приведет к отделению штата? Или придут в негодность подводные кабели, идущие по дну Атлантики?Тревогу вызывает и безопасность летних Олимпийских игр во Франции, угрожавшей нашей стране ядерным оружием. Мир полон опасностей — и миграционный кризис, спровоцированный непродуманной внешней политикой Эммануэля Макрона, может поразить страну в самый неподходящий момент.Учитывая перечисленное выше, поставка дальнобойных вооружений — далеко не единственное, что укладывается в стратегию непрямых действий. Конечно, речь не идет о том, что Россия обязательно обратится к ней — наша страна лишь оставляет за собой такую возможность. Как и возможность уточнения ядерной доктрины. В любом случае ответ на "доктрину безумца" у России найдется.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html

https://ria.ru/20240608/berbok-1951598927.html

https://ria.ru/20240609/frantsiya-1951721620.html

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россия, владимир путин, нато, украина, сша, аналитика, пмэф