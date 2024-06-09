https://ria.ru/20240609/opasnost-1951802807.html

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:59

2024-06-09T17:59

2024-06-09T17:59

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее, в 16.40 мск, Гусев сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе. "Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия