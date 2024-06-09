https://ria.ru/20240609/opasnost-1951802807.html
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:59
2024-06-09T17:59
2024-06-09T17:59
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_6bed44a40e11a122dd8b782c737b8d0d.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее, в 16.40 мск, Гусев сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе. "Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_694:0:3425:2048_1920x0_80_0_0_347303a9ef11df79e678064f01680e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Гусев: в Воронежской области отменили авиационную опасность