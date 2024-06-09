https://ria.ru/20240609/opasnost-1951779998.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил авиационную опасность в регионе. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:50
2024-06-09T14:50
2024-06-09T14:59
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил авиационную опасность в регионе."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили ракетную опасность