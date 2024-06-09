https://ria.ru/20240609/opasnost-1951769961.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил в своем Telegram-канале авиационную опасность в регионе. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:44
2024-06-09T13:44
2024-06-09T13:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил в своем Telegram-канале авиационную опасность в регионе."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность" . – написал Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Губернатор Сальдо сообщил об авиационной опасности в Херсонской области