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В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:50
2024-06-09T10:50
2024-06-09T10:50
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Отбой ракетной опасности в регионе", - написал он.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили отбой ракетной опасности