https://ria.ru/20240609/obstrely-1951726169.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.06.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска в воскресенье выпустили одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T07:19

2024-06-09T07:19

2024-06-09T07:19

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

сцкк

нато

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, с 06.40 по 06.55 украинские войска выпустили ещё три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и два снаряда аналогичного калибра по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато, происшествия, россия