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Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.06.2024
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 119 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T00:30
2024-06-09T00:30
2024-06-09T00:30
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 49 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 119 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Сорок пять обстрелов - на Донецком направлении; три обстрела - на Горловском направлении; один обстрел - на Волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства. Всего было выпущено 119 боеприпасов, уточнили в представительстве ДНР. По данным представительства, ранения получили шесть гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 119 боеприпасов