https://ria.ru/20240609/obstrel-1951789893.html

При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек

При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 09.06.2024

При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек

Житель поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:55

2024-06-09T15:55

2024-06-09T18:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951791087_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_cefa70c0057c5e0d6eebc42a1a84e8aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Житель поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу", — говорится в публикации.Сальдо уточнил, что украинские войска обстреляли населенный пункт из РСЗО, разрушив два дома.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и наносит удары по региону. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, владимир сальдо