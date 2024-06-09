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При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек
При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 09.06.2024
При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек
Житель поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:55
2024-06-09T15:55
2024-06-09T18:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Житель поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу", — говорится в публикации.Сальдо уточнил, что украинские войска обстреляли населенный пункт из РСЗО, разрушив два дома.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и наносит удары по региону. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
При украинском обстреле поселка в Херсонской области погиб человек
Сальдо: при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек