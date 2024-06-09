https://ria.ru/20240609/obrushenie-1951720246.html

В мексиканском клубе обрушился балкон, есть погибшие

В мексиканском клубе обрушился балкон, есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2024

В мексиканском клубе обрушился балкон, есть погибшие

Балкон в ночном клубе мексиканского города Сан-Луис-Потоси обрушился с шестиметровой высоты, в результате инцидента два человека погибли и пятнадцать получили... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T03:39

2024-06-09T03:39

2024-06-09T05:24

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сан-луис-потоси (штат)

мексика

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МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Балкон в ночном клубе мексиканского города Сан-Луис-Потоси обрушился с шестиметровой высоты, в результате инцидента два человека погибли и пятнадцать получили травмы, сообщил секретарь городского совета Хорхе Эрнандес. "Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра "Альтус" поддались давлению, что вызвало эту трагедию (…), унесшую жизни двух человек, по имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно", - заявил журналистам чиновник, его слова цитирует издание Milenio. По данным СМИ, пятеро пострадавших получили тяжёлые травмы и находятся в реанимации. В правительстве города сообщили, что торговый центр, в котором находится клуб, закрыт для посещения. По предварительной информации, у организаторов массового мероприятия не было разрешения на его проведение, ведётся следствие.

https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950901794.html

сан-луис-потоси (штат)

мексика

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в мире, сан-луис-потоси (штат), мексика