https://ria.ru/20240609/nikolaev-1951714126.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 09.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T00:07

2024-06-09T00:07

2024-06-09T01:38

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Николаеве слышны звуки взрыва", - говорится в публикации. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

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