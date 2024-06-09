Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны
Шор: выборы президента Молдавии решат, сдадут ли страну Румынии, ЕС и США
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что выборы президента республики решат, будет ли страна существовать дальше или ее отдадут под управление Западу.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" пройдет в Москве в воскресенье.
Ожидается, что на съезде будут присутствовать как лидер самого блока Илан Шор, так и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
"Накануне большого события — съезда блока "Победа" — провел встречу с нашим активом… 20 октября решится судьба страны: будет она существовать или же ее окончательно отдадут под пяту Румынии, Евросоюза, Вашингтона. Мы предлагаем нашим гражданам созидательный путь — в Евразийский экономический союз. Где нас ценят как партнеров и уважают нашу молдавскую идентичность", - написал Шор.
По его словам, все дальнейшие шаги согласованы, Шор озвучит их во время съезда.
"Уверен, что главный капитал, который у нас есть, — это честные, компетентные и надежные люди, вместе с которыми мы делаем самое важное дело для страны, для наших детей. Нас не запугать и не свернуть с намеченного пути", - подчеркнул Шор.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.