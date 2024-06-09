Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 09.06.2024 (обновлено: 12:19 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951759074.html
Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны
Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны - РИА Новости, 09.06.2024
Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что выборы президента республики решат, будет ли страна существовать... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:15
2024-06-09T12:19
в мире
москва
молдавия
румыния
илан шор
евгения гуцул
майя санду
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что выборы президента республики решат, будет ли страна существовать дальше или ее отдадут под управление Западу. Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" пройдет в Москве в воскресенье. Ожидается, что на съезде будут присутствовать как лидер самого блока Илан Шор, так и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Накануне большого события — съезда блока "Победа" — провел встречу с нашим активом… 20 октября решится судьба страны: будет она существовать или же ее окончательно отдадут под пяту Румынии, Евросоюза, Вашингтона. Мы предлагаем нашим гражданам созидательный путь — в Евразийский экономический союз. Где нас ценят как партнеров и уважают нашу молдавскую идентичность", - написал Шор.По его словам, все дальнейшие шаги согласованы, Шор озвучит их во время съезда. "Уверен, что главный капитал, который у нас есть, — это честные, компетентные и надежные люди, вместе с которыми мы делаем самое важное дело для страны, для наших детей. Нас не запугать и не свернуть с намеченного пути", - подчеркнул Шор. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
москва
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, молдавия, румыния, илан шор, евгения гуцул, майя санду, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Молдавия, Румыния, Илан Шор, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евразийский экономический союз
Оппозиция Молдавии заявила, что выборы президента решат судьбу страны

Шор: выборы президента Молдавии решат, сдадут ли страну Румынии, ЕС и США

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что выборы президента республики решат, будет ли страна существовать дальше или ее отдадут под управление Западу.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" пройдет в Москве в воскресенье.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Все только начинается". Москва получила нового союзника в тылу Украины
24 апреля, 08:00
Ожидается, что на съезде будут присутствовать как лидер самого блока Илан Шор, так и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
"Накануне большого события — съезда блока "Победа" — провел встречу с нашим активом… 20 октября решится судьба страны: будет она существовать или же ее окончательно отдадут под пяту Румынии, Евросоюза, Вашингтона. Мы предлагаем нашим гражданам созидательный путь — в Евразийский экономический союз. Где нас ценят как партнеров и уважают нашу молдавскую идентичность", - написал Шор.
По его словам, все дальнейшие шаги согласованы, Шор озвучит их во время съезда.
"Уверен, что главный капитал, который у нас есть, — это честные, компетентные и надежные люди, вместе с которыми мы делаем самое важное дело для страны, для наших детей. Нас не запугать и не свернуть с намеченного пути", - подчеркнул Шор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
14 мая, 08:00
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
 
В миреМоскваМолдавияРумынияИлан ШорЕвгения ГуцулМайя СандуЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала