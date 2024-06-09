https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951737672.html
Экс-президент Додон заявил, что не покинет Молдавию
Экс-президент Додон заявил, что не покинет Молдавию - РИА Новости, 09.06.2024
Экс-президент Додон заявил, что не покинет Молдавию
Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не покинет страну даже в том случае, если ему предложат... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:37
2024-06-09T09:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не покинет страну даже в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации. В интервью ранее молдавский политик рассказывал, что глава "Сбера" Герман Греф предлагал ему должность в банке. На ПМЭФ в 2024 году Додон виделся с Грефом, о чем сообщал в своих социальных сетях. "В 2009 году я был на перепутье. У меня закончился мандат министра экономики, мне было 34 года, и я выбирал, что буду делать дальше. Занимаюсь политикой Молдовы или или куда-то работать. И я мог переехать в Россию, здесь работать в крупных компаниях. Но я принял решение остаться в своей стране. И с 2009 года, уже 15 лет, я занимаюсь молдавской политикой", - поделился подробностями Додон. Сейчас, уточнил политик, ему 49 лет, и, по его мнению, это не тот возраст, когда нельзя что-то поменять в профессии. "Конечно, я мог бы махнуть рукой и заниматься другими вещами. Но я не буду покидать страну. У меня там похоронен отец, там моя семья. Это моя родная земля, поэтому убегать, уходить, скрываться даже под предлогами работы я не буду", - заключил Додон. Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
https://ria.ru/20240608/dodon-1951694539.html
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молдавия, россия, игорь додон, герман греф
ПМЭФ-2024, Молдавия, Россия, Игорь Додон, Герман Греф
Экс-президент Додон заявил, что не покинет Молдавию
Додон заявил, что не покинет Молдавию, даже если ему предложат работу в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не покинет страну даже в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации.
В интервью ранее молдавский политик рассказывал, что глава "Сбера
" Герман Греф
предлагал ему должность в банке. На ПМЭФ в 2024 году Додон виделся с Грефом, о чем сообщал в своих социальных сетях.
"В 2009 году я был на перепутье. У меня закончился мандат министра экономики, мне было 34 года, и я выбирал, что буду делать дальше. Занимаюсь политикой Молдовы или или куда-то работать. И я мог переехать в Россию
, здесь работать в крупных компаниях. Но я принял решение остаться в своей стране. И с 2009 года, уже 15 лет, я занимаюсь молдавской политикой", - поделился подробностями Додон.
Сейчас, уточнил политик, ему 49 лет, и, по его мнению, это не тот возраст, когда нельзя что-то поменять в профессии.
"Конечно, я мог бы махнуть рукой и заниматься другими вещами. Но я не буду покидать страну. У меня там похоронен отец, там моя семья. Это моя родная земля, поэтому убегать, уходить, скрываться даже под предлогами работы я не буду", - заключил Додон.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.