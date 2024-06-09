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Додон отверг обвинения в том, что его единственного не преследует Кишинев - РИА Новости, 09.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:11 09.06.2024 (обновлено: 11:08 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951734774.html
Додон отверг обвинения в том, что его единственного не преследует Кишинев
Додон отверг обвинения в том, что его единственного не преследует Кишинев - РИА Новости, 09.06.2024
Додон отверг обвинения в том, что его единственного не преследует Кишинев
Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ отверг обвинения в том, что он единственный из оппозиции в стране,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:11
2024-06-09T11:08
пмэф-2024
молдавия
кишинев
игорь додон
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ отверг обвинения в том, что он единственный из оппозиции в стране, кто не подвергается давлению."За последние два года на меня открыли 13 уголовных дел. Я первый в истории президент Молдавии, который сидел в СИЗО, плюс шесть месяцев домашнего ареста, плюс уголовные дела на мою супругу и мою 70-летнюю маму. По 5-6 уголовных дел у всех руководителей партии социалистов", - сказал Додон.Он подчеркнул, что, несмотря на это, остался в стране, прошел через все фильтры."Поэтому не верьте этим слухам. Это делается для того, чтобы рассорить оппозицию между собой. Нам должно хватить политической зрелости, мудрости и двигаться вперед. Задача у нас одна - убрать эту власть и освободить страну", - заключил политик.Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html
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молдавия, кишинев, игорь додон, в мире
ПМЭФ-2024, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, В мире
Додон отверг обвинения в том, что его единственного не преследует Кишинев

Додон отверг утверждения, что он единственный из оппозиции не подвергся давлению

© Фото : Фотобанк Росконгресс/Арсений КацЭкс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024
Экс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Фотобанк Росконгресс/Арсений Кац
Экс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на ПМЭФ отверг обвинения в том, что он единственный из оппозиции в стране, кто не подвергается давлению.
"За последние два года на меня открыли 13 уголовных дел. Я первый в истории президент Молдавии, который сидел в СИЗО, плюс шесть месяцев домашнего ареста, плюс уголовные дела на мою супругу и мою 70-летнюю маму. По 5-6 уголовных дел у всех руководителей партии социалистов", - сказал Додон.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Вчера, 08:30
Он подчеркнул, что, несмотря на это, остался в стране, прошел через все фильтры.
"Поэтому не верьте этим слухам. Это делается для того, чтобы рассорить оппозицию между собой. Нам должно хватить политической зрелости, мудрости и двигаться вперед. Задача у нас одна - убрать эту власть и освободить страну", - заключил политик.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Санду поставили задачу вести Молдавию по украинскому сценарию, заявил Додон
Вчера, 08:46
 
ПМЭФ-2024МолдавияКишиневИгорь ДодонВ мире
 
 
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