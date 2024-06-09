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Додон рассказал о потерях Молдавии из-за игнорирования участия в ЕАЭС и СНГ
Додон рассказал о потерях Молдавии из-за игнорирования участия в ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 09.06.2024
Додон рассказал о потерях Молдавии из-за игнорирования участия в ЕАЭС и СНГ
Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, Кишинев должен вернуться на площадки, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:16
2024-06-09T08:16
2024-06-09T10:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, Кишинев должен вернуться на площадки, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон."Миллиарды долларов потеряла страна из-за этого. (Президент Молдавии Майя - ред.) Санду, когда пришла к власти, сказала, что не будет выходить из СНГ и будем дружить с Россией. Но последние полтора года мы видим то, что видим. Но нас спасает то, что выход из СНГ невозможен в одностороннем порядке, это должно быть решение стран СНГ. Мы должны вернуться на эти площадки. Потому что это соответствует нашим национальным интересам", - сказал Додон.Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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РИА Новости
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молдавия, кишинев, россия, игорь додон, снг, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2024, Молдавия, Кишинев, Россия, Игорь Додон, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
Додон рассказал о потерях Молдавии из-за игнорирования участия в ЕАЭС и СНГ
Додон: Молдавия потеряла миллиарды долларов, игнорируя участие в ЕАЭС и СНГ