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Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года - РИА Новости, 09.06.2024
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16:21 09.06.2024 (обновлено: 18:15 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldavia-1951792679.html
Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года
Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года - РИА Новости, 09.06.2024
Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года
Молдавия за четыре года правления европейцев в стране потеряла более 15% населения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:21
2024-06-09T18:15
молдавия
в мире
илан шор
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молдавия за четыре года правления европейцев в стране потеряла более 15% населения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор."За четыре года правления европейцев в Молдове наша страна потеряла более 15% населения, наша страна просто превратилась в нищету, люди стали нищими", - сказал Шор журналистам.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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молдавия, в мире, илан шор
Молдавия, В мире, Илан Шор
Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года

Шор: Молдавия за 4 года правления европейцев потеряла около 15% населения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа в концертном зале Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молдавия за четыре года правления европейцев в стране потеряла более 15% населения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"За четыре года правления европейцев в Молдове наша страна потеряла более 15% населения, наша страна просто превратилась в нищету, люди стали нищими", - сказал Шор журналистам.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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