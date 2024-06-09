Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года
Шор: Молдавия за 4 года правления европейцев потеряла около 15% населения
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молдавия за четыре года правления европейцев в стране потеряла более 15% населения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"За четыре года правления европейцев в Молдове наша страна потеряла более 15% населения, наша страна просто превратилась в нищету, люди стали нищими", - сказал Шор журналистам.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00