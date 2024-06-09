https://ria.ru/20240609/moldavia-1951792679.html

Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года

Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года - РИА Новости, 09.06.2024

Шор рассказал о потере населения Молдавии за четыре года

Молдавия за четыре года правления европейцев в стране потеряла более 15% населения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:21

2024-06-09T16:21

2024-06-09T18:15

молдавия

в мире

илан шор

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молдавия за четыре года правления европейцев в стране потеряла более 15% населения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор."За четыре года правления европейцев в Молдове наша страна потеряла более 15% населения, наша страна просто превратилась в нищету, люди стали нищими", - сказал Шор журналистам.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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молдавия, в мире, илан шор