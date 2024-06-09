https://ria.ru/20240609/moldavia-1951790013.html

Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы

Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы - РИА Новости, 09.06.2024

Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы

Решение о едином кандидате на выборы президента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" пока не принято, заявила депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:57

2024-06-09T15:57

2024-06-09T18:12

молдавия

блок "победа"

в мире

марина таубер

майя санду

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение о едином кандидате на выборы президента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" пока не принято, заявила депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер."Что касается блока "Победа", у нас ещё не принято решение по поводу единого кандидата, как только оно будет, мы, конечно же, сообщим", - сказала Таубер.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

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молдавия, блок "победа" , в мире, марина таубер, майя санду