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Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы
Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы - РИА Новости, 09.06.2024
Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы
Решение о едином кандидате на выборы президента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" пока не принято, заявила депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:57
2024-06-09T15:57
2024-06-09T18:12
молдавия
блок "победа"
в мире
марина таубер
майя санду
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение о едином кандидате на выборы президента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" пока не принято, заявила депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер."Что касается блока "Победа", у нас ещё не принято решение по поводу единого кандидата, как только оно будет, мы, конечно же, сообщим", - сказала Таубер.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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молдавия, блок "победа" , в мире, марина таубер, майя санду
Молдавия, Блок "Победа" , В мире, Марина Таубер, Майя Санду
Блок "Победа" в Молдавии еще не принял решение о едином кандидате на выборы
Таубер: блок "Победа" в Молдавии не принял решение о едином кандидате на выборы