Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине
Пушилин не исключил снижения на Украине возраста мобилизации до 18 лет
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает снижения киевским режимом возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет.
"С учетом тех оголтелых шагов в плане мобилизации, которые мы видим на территории оставшейся Украины, я бы ничего не исключал", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, располагает ли он какими-то данными о возможном понижении украинскими властями возрастной планки мобилизации до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.