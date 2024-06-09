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Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 09.06.2024 (обновлено: 09:20 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/mobilizatsiya-1951735187.html
Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине
Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине - РИА Новости, 09.06.2024
Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает снижения киевским режимом возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:17
2024-06-09T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает снижения киевским режимом возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет. "С учетом тех оголтелых шагов в плане мобилизации, которые мы видим на территории оставшейся Украины, я бы ничего не исключал", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, располагает ли он какими-то данными о возможном понижении украинскими властями возрастной планки мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Пушилин
Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине

Пушилин не исключил снижения на Украине возраста мобилизации до 18 лет

© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает снижения киевским режимом возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет.
"С учетом тех оголтелых шагов в плане мобилизации, которые мы видим на территории оставшейся Украины, я бы ничего не исключал", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, располагает ли он какими-то данными о возможном понижении украинскими властями возрастной планки мобилизации до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис Пушилин
 
 
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