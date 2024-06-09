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ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 09.06.2024 (обновлено: 13:39 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/minoborony-1951767214.html
ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 09.06.2024
ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:27
2024-06-09T13:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ, 123 бригады теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, за день ВСУ потеряли на данном участке фронта танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав".
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 140 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ, 123 бригады теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, за день ВСУ потеряли на данном участке фронта танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав".
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