https://ria.ru/20240609/minoborony-1951767214.html

ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 09.06.2024

ВСУ потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:27

2024-06-09T13:27

2024-06-09T13:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ, 123 бригады теробороны и 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Времьевка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, за день ВСУ потеряли на данном участке фронта танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав".

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вооруженные силы украины, россия