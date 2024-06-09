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ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.06.2024
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13:24 09.06.2024 (обновлено: 13:33 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/minoborony-1951766783.html
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.06.2024
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:24
2024-06-09T13:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери противника составили до 225 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки также отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ."Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://radiosputnik.ru/20240608/unichtozhenie-1951580935.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области

Минобороны: российские войска отразили 7 контратак, ВСУ потеряли 225 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери противника составили до 225 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки также отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ.
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
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