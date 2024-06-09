https://ria.ru/20240609/minoborony-1951766783.html

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.06.2024

ВС России отразили семь контратак ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:24

2024-06-09T13:24

2024-06-09T13:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери противника составили до 225 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки также отразили семь контратак штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ."Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://radiosputnik.ru/20240608/unichtozhenie-1951580935.html

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россия, вооруженные силы украины