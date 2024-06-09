https://ria.ru/20240609/mchs-1951795249.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Курской области объявили авиационную опасность
В ГУ МЧС России по Курской области предупредили жителей региона об авиационной опасности в регионе и призвали быть бдительными. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:40
2024-06-09T16:40
2024-06-09T16:59
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
алексей смирнов (политик)
россия
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. В ГУ МЧС России по Курской области предупредили жителей региона об авиационной опасности в регионе и призвали быть бдительными."Объявлена Авиационная опасность для Курской области. Будьте бдительны", — сообщили Telegram-канале ГУ МЧС России по Курской области.Также в Курской области запущен сигнал ракетной опасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области объявили авиационную опасность
МЧС: авиационная опасность объявлена в Курской области