https://ria.ru/20240609/mchs-1951795249.html

В Курской области объявили авиационную опасность

В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024

В Курской области объявили авиационную опасность

В ГУ МЧС России по Курской области предупредили жителей региона об авиационной опасности в регионе и призвали быть бдительными. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:40

2024-06-09T16:40

2024-06-09T16:59

специальная военная операция на украине

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

алексей смирнов (политик)

россия

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. В ГУ МЧС России по Курской области предупредили жителей региона об авиационной опасности в регионе и призвали быть бдительными."Объявлена Авиационная опасность для Курской области. Будьте бдительны", — сообщили Telegram-канале ГУ МЧС России по Курской области.Также в Курской области запущен сигнал ракетной опасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

курская область

россия

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, алексей смирнов (политик) , россия