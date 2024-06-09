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В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда начал изучать места обитания

В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда начал изучать места обитания - РИА Новости, 09.06.2024

В Сочи детеныш трехлапой самки леопарда начал изучать места обитания

Второй детеныш трехлапого леопарда Олимпии устанавливает первые рекорды, отдаляясь от логова на 15 метров, сообщила пресс-служба Центра восстановления леопарда... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:18

2024-06-09T21:18

2024-06-09T23:51

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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Второй детеныш трехлапого леопарда Олимпии устанавливает первые рекорды, отдаляясь от логова на 15 метров, сообщила пресс-служба Центра восстановления леопарда в Telegram-канале.Первое рождение у самки леопарда с тремя лапами произошло в августе прошлого года. Специалисты Центра называли такое событие чудом, поскольку по законам природы самец во избежание распространения дефектных генов должен был убить ее. Благодаря уникальной методике бывшего руководителя центра Умара Семенова ученым удалось образовать пару, которая дала потомство. В апреле стало известно, что у Олимпии появился второй новорожденный и уже делает первые шаги к самостоятельной жизни."Наш самый маленький подопечный уже во всю обследует вольер и на днях установил свой первый рекорд — отдалился от логова на целых 15 метров", — рассказали в пресс-службе.Маленький леопард сейчас находится с матерью, уточнили РИА Новости в Центре.Олимпия родилась в Сочи от пары Задиг и Андреа, переданной из Лиссабонского зоопарка, а десятилетнего Симбада привезли из Парка кошек во Франции.До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950-м годам его численность резко сократилась, а во многих районах популяция была уничтожена. В 2007 году появился Центр восстановления леопарда на Кавказе. В 2009-м туда привезли четырех леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. Первых трех леопардов выпустили 15 июля 2016 года, а в 2018-м — также троих, в 2020-м — четверых, в 2022-м — еще троих. Сейчас в Центре содержатся 13 леопардов, двое из них — Чилмас и Ачипсе — готовятся к жизни на воле.

https://ria.ru/20240606/manul-1950978697.html

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Детеныш трехлапой самки леопарда в Центре восстановления на Кавказе Детеныш трехлапой самки леопарда в Центре восстановления на Кавказе 2024-06-09T21:18 true PT1M40S

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