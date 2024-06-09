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Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия - РИА Новости, 09.06.2024
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13:19 09.06.2024 (обновлено: 15:40 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/lavrov-1951766039.html
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия - РИА Новости, 09.06.2024
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
Сигнал Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны на Западе услышали и поняли, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:19
2024-06-09T15:40
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сигнал Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны на Западе услышали и поняли, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы", — сказал министр.По его словам, это и есть симметричный ответ."Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия", — добавил Лавров.Как заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поставки вооружений на Украину означают прямое участие западных стран в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент. По его словам, нельзя сказать, что это будет делаться уже завтра, но Россия должна об этом подумать.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

Лавров: слова Путина о поставках оружия в другие регионы мира услышали на Западе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сигнал Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны на Западе услышали и поняли, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы", — сказал министр.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
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По его словам, это и есть симметричный ответ.
"Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия", — добавил Лавров.
Как заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поставки вооружений на Украину означают прямое участие западных стран в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент. По его словам, нельзя сказать, что это будет делаться уже завтра, но Россия должна об этом подумать.
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