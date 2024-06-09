https://ria.ru/20240609/krym-1951756802.html

Развожаев прокомментировал попытки украинизации Севастополя

Развожаев прокомментировал попытки украинизации Севастополя - РИА Новости, 09.06.2024

Развожаев прокомментировал попытки украинизации Севастополя

Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились, город всегда "оставался непокоренным и русским", сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:54

2024-06-09T11:54

2024-06-09T11:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились, город всегда "оставался непокоренным и русским", сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Очевидно, что Севастополь для врага - как красная тряпка. Еще с 1991 года, (когда) адмирал (Игорь Владимирович) Касатонов, который командовал (Черноморским) флотом в 1991-1992 годах, кстати, недавно стал Почетным жителем города Севастополь решением заксобрания, еще тогда была попытка забрать (Черноморский) флот у нашей страны... Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть и остался русским... Это символ, непокоренный, город, который никогда не могли покорить" , - сказал Развожаев, отвечая на вопрос, с чем по его мнению, связаны вражеские атаки на Севастополь. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче в 1954 году Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Его авторы: депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/chernomorskiy_flot-1951195537.html

https://radiosputnik.ru/20240608/smi-1951648380.html

https://ria.ru/20240313/sevastopol-1932625644.html

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севастополь, россия, ссср, михаил развожаев, константин затулин, сергей цеков, госдума рф, оон