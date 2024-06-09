https://ria.ru/20240609/konferentsiya-1951807810.html

Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ

Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024

Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ

Конференция по Украине в Швейцарии 15-16 июня рискует потерпеть фиаско, поскольку Берн сыграл на руку Зеленскому в ущерб своей собственной политике, написала в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T18:38

2024-06-09T18:38

2024-06-09T18:38

специальная военная операция на украине

джо байден

россия

в мире

швейцария

си цзиньпин

украина

луис инасиу лула да силва

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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии 15-16 июня рискует потерпеть фиаско, поскольку Берн сыграл на руку Зеленскому в ущерб своей собственной политике, написала в швейцарской газете Temps журналистка издания Мари-Элен Миотон. "Велик риск, что все дело (конференция - ред.) обернется полным фиаско для Швейцарии, которая слишком много сыграла на руку Зеленскому вместо того, чтобы полагаться на свой собственный ум. Ей (Швейцарии - ред.) следовало бы, если бы не преждевременные хлопоты международной конференции, незаметно пойти навстречу всем (странам - ред.) - западным и БРИКС, чтобы составить список совпадений и разногласий, позволяющих отредактировать реалистичный проект для обоих блоков. К сожалению, в то время как политика нейтралитета Берна ставилась под сомнение как внутри страны, так и за ее пределами, Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) предпочел попытаться восстановить свое лицо, рискуя еще больше его запятнать", - сказано в публикации. Миотон отметила, что "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении. "Страны глобального Юга, которые не вмешались в это, оставили конференцию в довольно бесплодной западной обстановке. Потому что для мира... должны быть двое, если только одна из сторон не одержала верх на поле боя и только формулирует условия капитуляции", - добавила журналистка. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240608/pushkov-1951575567.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950913661.html

россия

швейцария

украина

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джо байден, россия, в мире, швейцария, си цзиньпин, украина, луис инасиу лула да силва