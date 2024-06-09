Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ
Temps: конференция по Украине в Швейцарии рискует обернуться полным фиаско
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии 15-16 июня рискует потерпеть фиаско, поскольку Берн сыграл на руку Зеленскому в ущерб своей собственной политике, написала в швейцарской газете Temps журналистка издания Мари-Элен Миотон.
"Велик риск, что все дело (конференция - ред.) обернется полным фиаско для Швейцарии, которая слишком много сыграла на руку Зеленскому вместо того, чтобы полагаться на свой собственный ум. Ей (Швейцарии - ред.) следовало бы, если бы не преждевременные хлопоты международной конференции, незаметно пойти навстречу всем (странам - ред.) - западным и БРИКС, чтобы составить список совпадений и разногласий, позволяющих отредактировать реалистичный проект для обоих блоков. К сожалению, в то время как политика нейтралитета Берна ставилась под сомнение как внутри страны, так и за ее пределами, Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) предпочел попытаться восстановить свое лицо, рискуя еще больше его запятнать", - сказано в публикации.
Миотон отметила, что "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
"Страны глобального Юга, которые не вмешались в это, оставили конференцию в довольно бесплодной западной обстановке. Потому что для мира... должны быть двое, если только одна из сторон не одержала верх на поле боя и только формулирует условия капитуляции", - добавила журналистка.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.