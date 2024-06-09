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Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи

Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.06.2024

Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи

Спасатели Новороссийска передали две тонны гуманитарной помощи в военные части, медицинскую роту и дом престарелых Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T18:52

2024-06-09T18:52

2024-06-09T18:54

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КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Спасатели Новороссийска передали две тонны гуманитарной помощи в военные части, медицинскую роту и дом престарелых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "Спасатели города-героя вернулись из ЛНР и ДНР, куда доставили гуманитарную помощь нашим бойцам и мирным жителям. За несколько дней сотрудники службы спасения преодолели около трёх тысяч километров и перевезли свыше двух тонн посылок", - написал в Telegram-канале Кравченко. Глава Новороссийска добавил, что всю технику и вещи удалось приобрести благодаря финансовой поддержке неравнодушных новороссийцев и благотворительному фонду "Материнские сердца". Так, военным частям Луганской Народной Республики доставили антитепловизионные спальные мешки, одежду и продукты питания. Казакам в отряд "БАРС-16" передали личные посылки от родственников, печь для бани и продукты. Военнослужащим, которые занимаются подготовкой личного состава десантников, доставили квадрокоптеры, добавил Кравченко. По его словам, гумгруз передали и в военные части Донецкой Народной Республики. Медицинская рота получила продукты питания, медицинские препараты и автомобильные шины. В дом престарелых Мариуполя спасатели Новороссийска привезли комплекты постельного белья, мебель и новую бытовую технику: холодильники, кондиционеры и микроволновые печи. "Все это необходимо пожилым людям, которые остались без поддержки близких и родственников. Многих из них доставали из-под обломков домов, эвакуировали во время обстрелов", - прокомментировал Кравченко.

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луганская народная республика

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новороссийск, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество