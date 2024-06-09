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Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи
Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.06.2024
Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи
Спасатели Новороссийска передали две тонны гуманитарной помощи в военные части, медицинскую роту и дом престарелых Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T18:52
2024-06-09T18:52
2024-06-09T18:54
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КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Спасатели Новороссийска передали две тонны гуманитарной помощи в военные части, медицинскую роту и дом престарелых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "Спасатели города-героя вернулись из ЛНР и ДНР, куда доставили гуманитарную помощь нашим бойцам и мирным жителям. За несколько дней сотрудники службы спасения преодолели около трёх тысяч километров и перевезли свыше двух тонн посылок", - написал в Telegram-канале Кравченко. Глава Новороссийска добавил, что всю технику и вещи удалось приобрести благодаря финансовой поддержке неравнодушных новороссийцев и благотворительному фонду "Материнские сердца". Так, военным частям Луганской Народной Республики доставили антитепловизионные спальные мешки, одежду и продукты питания. Казакам в отряд "БАРС-16" передали личные посылки от родственников, печь для бани и продукты. Военнослужащим, которые занимаются подготовкой личного состава десантников, доставили квадрокоптеры, добавил Кравченко. По его словам, гумгруз передали и в военные части Донецкой Народной Республики. Медицинская рота получила продукты питания, медицинские препараты и автомобильные шины. В дом престарелых Мариуполя спасатели Новороссийска привезли комплекты постельного белья, мебель и новую бытовую технику: холодильники, кондиционеры и микроволновые печи. "Все это необходимо пожилым людям, которые остались без поддержки близких и родственников. Многих из них доставали из-под обломков домов, эвакуировали во время обстрелов", - прокомментировал Кравченко.
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новороссийск, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество
Надежные люди, Новороссийск, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общество
Спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР свыше двух тонн гумпомощи
Кравченко: спасатели из Новороссийска передали в ЛНР и ДНР 2 тонны гумпомощи
КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Спасатели Новороссийска передали две тонны гуманитарной помощи в военные части, медицинскую роту и дом престарелых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Спасатели города-героя вернулись из ЛНР и ДНР
, куда доставили гуманитарную помощь нашим бойцам и мирным жителям. За несколько дней сотрудники службы спасения преодолели около трёх тысяч километров и перевезли свыше двух тонн посылок", - написал в Telegram-канале Кравченко.
Глава Новороссийска добавил, что всю технику и вещи удалось приобрести благодаря финансовой поддержке неравнодушных новороссийцев и благотворительному фонду "Материнские сердца".
Так, военным частям Луганской Народной Республики доставили антитепловизионные спальные мешки, одежду и продукты питания. Казакам в отряд "БАРС-16" передали личные посылки от родственников, печь для бани и продукты. Военнослужащим, которые занимаются подготовкой личного состава десантников, доставили квадрокоптеры, добавил Кравченко.
По его словам, гумгруз передали и в военные части Донецкой Народной Республики. Медицинская рота получила продукты питания, медицинские препараты и автомобильные шины.
В дом престарелых Мариуполя
спасатели Новороссийска привезли комплекты постельного белья, мебель и новую бытовую технику: холодильники, кондиционеры и микроволновые печи. "Все это необходимо пожилым людям, которые остались без поддержки близких и родственников. Многих из них доставали из-под обломков домов, эвакуировали во время обстрелов", - прокомментировал Кравченко.