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Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:10 09.06.2024 (обновлено: 03:11 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/gumpomosch-1951719550.html
Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы
Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 09.06.2024
Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы
Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:10
2024-06-09T03:11
пмэф-2024
ростовская область
россия
донецкая народная республика
василий голубев
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в Ростовской области находится центр гуманитарной помощи, который работает с начала спецоперации. "Сюда поставлялись самые разные вещи, продукты питания и многое другое. По нашей оценке, из этого центра ушло 15 тысяч тонн различной гуманитарной помощи (в новые регионы). Если говорить о том, какой объем помощи именно Ростовская область (собрала), то мы оцениваем это порядка в 7 тысяч тонн за весь период времени", - сказал Голубев. Кроме того, по его словам, муниципалитеты области самостоятельно поставили нуждающимся еще порядка 3 тысяч тонн гуманитарной помощи. "Работа продолжается постоянно по заявкам, по обращениям наших военнослужащих, по обращениям жителей Донецкой (Народной Республики), Луганской (Народной Республики), Запорожской, Херсонской областей", - уточнил он. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/gumpomosch-1951413596.html
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ростовская область, россия, донецкая народная республика, василий голубев, общество
ПМЭФ-2024, Ростовская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Общество
Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы

Голубев: с территории Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, в Ростовской области находится центр гуманитарной помощи, который работает с начала спецоперации.
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"Сюда поставлялись самые разные вещи, продукты питания и многое другое. По нашей оценке, из этого центра ушло 15 тысяч тонн различной гуманитарной помощи (в новые регионы). Если говорить о том, какой объем помощи именно Ростовская область (собрала), то мы оцениваем это порядка в 7 тысяч тонн за весь период времени", - сказал Голубев.
Кроме того, по его словам, муниципалитеты области самостоятельно поставили нуждающимся еще порядка 3 тысяч тонн гуманитарной помощи. "Работа продолжается постоянно по заявкам, по обращениям наших военнослужащих, по обращениям жителей Донецкой (Народной Республики), Луганской (Народной Республики), Запорожской, Херсонской областей", - уточнил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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