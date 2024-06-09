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Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы

Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 09.06.2024

Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы

Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T03:10

2024-06-09T03:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи уже отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в Ростовской области находится центр гуманитарной помощи, который работает с начала спецоперации. "Сюда поставлялись самые разные вещи, продукты питания и многое другое. По нашей оценке, из этого центра ушло 15 тысяч тонн различной гуманитарной помощи (в новые регионы). Если говорить о том, какой объем помощи именно Ростовская область (собрала), то мы оцениваем это порядка в 7 тысяч тонн за весь период времени", - сказал Голубев. Кроме того, по его словам, муниципалитеты области самостоятельно поставили нуждающимся еще порядка 3 тысяч тонн гуманитарной помощи. "Работа продолжается постоянно по заявкам, по обращениям наших военнослужащих, по обращениям жителей Донецкой (Народной Республики), Луганской (Народной Республики), Запорожской, Херсонской областей", - уточнил он. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/gumpomosch-1951413596.html

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ростовская область, россия, донецкая народная республика, василий голубев, общество