Рейтинг@Mail.ru
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/gladkov-1951788157.html
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 09.06.2024
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах
Более 30 человек, пострадавших за последнее время при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:38
2024-06-09T15:38
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Более 30 человек, пострадавших за последнее время при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и ещё 17 человек - в областной клинической больнице Святителя Иоасафа", - написал Гладков.Несмотря на серьезность травм, у пострадавших хороший настрой на выздоровление, отметил губернатор. Пациенты единогласно подтверждают, что обеспечены всем необходимым - лекарствами, питанием, и к ним относятся, как к родным. Гладков поблагодарил медперсонал за самоотверженный труд и заботливое отношение к каждому человеку. Во время визита затрагивались и другие вопросы, волнующие жителей. Это восстановление поврежденных автомобилей, помощь в погашении кредитов, а также необходимость увеличения количества защитных сооружений в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Губернатор взял эти вопросы под личный контроль, чтобы решить их как можно быстрее.
https://ria.ru/20240607/deti-1951529718.html
https://ria.ru/20240609/donbass-1951758292.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах

Гладков: более 30 пострадавших при обстрелах ВСУ пациентов находятся на лечении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Более 30 человек, пострадавших за последнее время при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и ещё 17 человек - в областной клинической больнице Святителя Иоасафа", - написал Гладков.
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска
7 июня, 20:14
Несмотря на серьезность травм, у пострадавших хороший настрой на выздоровление, отметил губернатор. Пациенты единогласно подтверждают, что обеспечены всем необходимым - лекарствами, питанием, и к ним относятся, как к родным. Гладков поблагодарил медперсонал за самоотверженный труд и заботливое отношение к каждому человеку.
Во время визита затрагивались и другие вопросы, волнующие жителей. Это восстановление поврежденных автомобилей, помощь в погашении кредитов, а также необходимость увеличения количества защитных сооружений в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Губернатор взял эти вопросы под личный контроль, чтобы решить их как можно быстрее.
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала