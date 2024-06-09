https://ria.ru/20240609/gladkov-1951788157.html
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 09.06.2024
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах
Более 30 человек, пострадавших за последнее время при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:38
2024-06-09T15:38
2024-06-09T15:38
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Более 30 человек, пострадавших за последнее время при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и ещё 17 человек - в областной клинической больнице Святителя Иоасафа", - написал Гладков.Несмотря на серьезность травм, у пострадавших хороший настрой на выздоровление, отметил губернатор. Пациенты единогласно подтверждают, что обеспечены всем необходимым - лекарствами, питанием, и к ним относятся, как к родным. Гладков поблагодарил медперсонал за самоотверженный труд и заботливое отношение к каждому человеку. Во время визита затрагивались и другие вопросы, волнующие жителей. Это восстановление поврежденных автомобилей, помощь в погашении кредитов, а также необходимость увеличения количества защитных сооружений в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Губернатор взял эти вопросы под личный контроль, чтобы решить их как можно быстрее.
https://ria.ru/20240607/deti-1951529718.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В больницах Белгорода лечатся более 30 пострадавших при обстрелах
Гладков: более 30 пострадавших при обстрелах ВСУ пациентов находятся на лечении
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости.
Более 30 человек, пострадавших за последнее время при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и ещё 17 человек - в областной клинической больнице Святителя Иоасафа", - написал Гладков.
Несмотря на серьезность травм, у пострадавших хороший настрой на выздоровление, отметил губернатор. Пациенты единогласно подтверждают, что обеспечены всем необходимым - лекарствами, питанием, и к ним относятся, как к родным. Гладков поблагодарил медперсонал за самоотверженный труд и заботливое отношение к каждому человеку.
Во время визита затрагивались и другие вопросы, волнующие жителей. Это восстановление поврежденных автомобилей, помощь в погашении кредитов, а также необходимость увеличения количества защитных сооружений в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Губернатор взял эти вопросы под личный контроль, чтобы решить их как можно быстрее.