https://ria.ru/20240609/germaniya-1951766135.html

В Германии разрабатывают планы по увеличению числа резервистов

В Германии разрабатывают планы по увеличению числа резервистов - РИА Новости, 09.06.2024

В Германии разрабатывают планы по увеличению числа резервистов

Вооруженные силы Германии (бундесвер) разрабатывают планы по значительному увеличению числа резервистов на фоне вооруженного конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:21

2024-06-09T13:21

2024-06-09T13:21

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) разрабатывают планы по значительному увеличению числа резервистов на фоне вооруженного конфликта на Украине, заявил информационному агентству DPA заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе. "Без резерва нельзя. Мы это видим на Украине", - сказал Хоппе. "Мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач по обороне страны и альянса", - продолжил он. Первоначальной задачей, по словам Хоппе, является наращивание резерва базового назначения до 60 тысяч человек: эти люди будут обучены для выполнения четких задач и включены в планирование для их выполнения. Кроме того, в настоящее время бундесвер изучает, сколько всего человек можно призвать в армию "на случай обороны". "Мы исходим из того, что примерно 800 тысяч человек могут быть призваны по законам военного времени. В принципе, это все, кто когда-либо проходил службу в бундесвере, ушел в отставку и подходит по возрасту", - сказал Хоппе. Однако, по его словам, это число сокращается, а средний возраст таких граждан увеличивается - в связи с отменой воинского призыва в 2011 году. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. В последние месяцы идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил. В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии (СДПГ) свое видение развития бундесвера. По данным Spiegel, возвращения всеобщего воинского призыва его концепция не подразумевает - речь идет, скорее, о создании системы стимулов для молодых людей идти служить в бундесвер. К таковым стимулам относятся, например, возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенного доступа к образовательным программам и скидки на погашение студенческих кредитов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240507/bundesver-1944282181.html

https://ria.ru/20231210/frg-1914916286.html

https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html

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украина, германия, в мире