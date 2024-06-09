https://ria.ru/20240609/gaza-1951796460.html

США помогали Израилю освобождать заложников в Газе, заявили в Белом доме

США помогали Израилю освобождать заложников в Газе, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2024

США помогали Израилю освобождать заложников в Газе, заявили в Белом доме

США помогают Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но Штаты не отправляли своих военных для участия в субботней операции, сообщил советник... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:53

2024-06-09T16:53

2024-06-09T16:59

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США помогают Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но Штаты не отправляли своих военных для участия в субботней операции, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Накануне израильская армия, антитеррористическое подразделение полиции "Ямам" и спецслужба ШАБАК вызволили из палестинского плена четырех израильтян, включая обладателя российского гражданства Андрея Козлова. "США несколько месяцев оказывают Израилю поддержку в выявлении мест, где содержатся заложники в Газе, и их освобождении", - сказал в интервью телеканалу CNN Салливан, отказавшись вдаваться в подробности. "Одно могу сказать: американские силы… не были задействованы в этой операции", - добавил он. Салливан призвал палестинское движение ХАМАС принять предложение о перемирии в секторе Газа и освободить остающихся заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 36,5 тысячи, пострадали около 83 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html

https://ria.ru/20240604/gaza-1950306289.html

https://ria.ru/20240605/izrail-1950667632.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

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