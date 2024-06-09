https://ria.ru/20240609/gaza-1951792066.html
Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе
Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 09.06.2024
Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе
Белый дом признал, что освобождение четырех израильских заложников сопровождалась жертвами среди мирного населения сектора Газа, и возложил вину на палестинское РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:16
2024-06-09T16:16
2024-06-09T16:34
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хамас
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом признал, что освобождение четырех израильских заложников сопровождалась жертвами среди мирного населения сектора Газа, и возложил вину на палестинское движение ХАМАС.В интервью американским телеканалам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан затруднился верифицировать данные палестинских властей о 200 погибших в субботней операции и допустил, что правда никогда не станет известна."Мы знаем, что гражданские лица были убиты, и это трагедия. Это разбивает сердца", - сказал он в эфире ABC."Палестинский народ живет в аду на этой войне. ХАМАС укрывается в гражданской инфраструктуре, прячется под землей, подвергает опасности палестинский народ", - добавил он.Салливан призвал ХАМАС немедленно принять предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся в неволи заложников-израильтян.
https://ria.ru/20240604/gaza-1950306289.html
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире
Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе
Белый дом признал, что освобождение четырех заложников сопровождалось жертвами
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом признал, что освобождение четырех израильских заложников сопровождалась жертвами среди мирного населения сектора Газа, и возложил вину на палестинское движение ХАМАС.
В интервью американским телеканалам советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
затруднился верифицировать данные палестинских властей о 200 погибших в субботней операции и допустил, что правда никогда не станет известна.
"Мы знаем, что гражданские лица были убиты, и это трагедия. Это разбивает сердца", - сказал он в эфире ABC.
"Палестинский народ живет в аду на этой войне. ХАМАС укрывается в гражданской инфраструктуре, прячется под землей, подвергает опасности палестинский народ", - добавил он.
Салливан призвал ХАМАС немедленно принять предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся в неволи заложников-израильтян.