https://ria.ru/20240609/gaza-1951792066.html

Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе

Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 09.06.2024

Белый дом прокомментировал операцию по освобождению заложников в Газе

Белый дом признал, что освобождение четырех израильских заложников сопровождалась жертвами среди мирного населения сектора Газа, и возложил вину на палестинское РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:16

2024-06-09T16:16

2024-06-09T16:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом признал, что освобождение четырех израильских заложников сопровождалась жертвами среди мирного населения сектора Газа, и возложил вину на палестинское движение ХАМАС.В интервью американским телеканалам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан затруднился верифицировать данные палестинских властей о 200 погибших в субботней операции и допустил, что правда никогда не станет известна."Мы знаем, что гражданские лица были убиты, и это трагедия. Это разбивает сердца", - сказал он в эфире ABC."Палестинский народ живет в аду на этой войне. ХАМАС укрывается в гражданской инфраструктуре, прячется под землей, подвергает опасности палестинский народ", - добавил он.Салливан призвал ХАМАС немедленно принять предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся в неволи заложников-израильтян.

https://ria.ru/20240604/gaza-1950306289.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире