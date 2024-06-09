https://ria.ru/20240609/gaza-1951718590.html

Катар и Египет пригрозили лидерам ХАМАС санкциями, пишет WSJ

Катар и Египет пригрозили лидерам ХАМАС санкциями, пишет WSJ - РИА Новости, 09.06.2024

Катар и Египет пригрозили лидерам ХАМАС санкциями, пишет WSJ

Катар и Египет по указанию американской администрации пригрозили лидерам палестинского движения ХАМАС ввести против них рестрикции, если те не пойдут на сделку... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T02:56

2024-06-09T02:56

2024-06-09T05:31

в мире

катар

египет

израиль

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Катар и Египет по указанию американской администрации пригрозили лидерам палестинского движения ХАМАС ввести против них рестрикции, если те не пойдут на сделку с Израилем о прекращении огня, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "В последние дни Катар и Египет заявили лидерам ХАМАС, что им грозит арест, замораживание активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с Израилем", - говорится в материале издания. По информации газеты, "угрозы были сделаны по указанию" администрации президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС пойти на сделку, которая нужна хозяину Белого дома в условиях "политического водоворота". Отмечается, что усилия привели к противоположному результату: в ХАМАС заявили, что не пойдут на сделку, которая не соответствует их условиям. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари ранее заявил, что посредники еще ждут ответа на предложение о перемирии в секторе Газа, а также обмене заложниками и заключенными от палестинского движения ХАМАС. Ранее Байден заявил о том, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое подразумевает три этапа. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.

https://ria.ru/20240608/gaza-1951697150.html

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

катар

египет

израиль

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, египет, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина