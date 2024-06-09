Катар и Египет пригрозили лидерам ХАМАС санкциями, пишет WSJ
WSJ: Катар и Египет пригрозили ХАМАС рестрикциями, если они не пойдут на сделку
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Катар и Египет по указанию американской администрации пригрозили лидерам палестинского движения ХАМАС ввести против них рестрикции, если те не пойдут на сделку с Израилем о прекращении огня, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В последние дни Катар и Египет заявили лидерам ХАМАС, что им грозит арест, замораживание активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с Израилем", - говорится в материале издания.
По информации газеты, "угрозы были сделаны по указанию" администрации президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС пойти на сделку, которая нужна хозяину Белого дома в условиях "политического водоворота".
Отмечается, что усилия привели к противоположному результату: в ХАМАС заявили, что не пойдут на сделку, которая не соответствует их условиям.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари ранее заявил, что посредники еще ждут ответа на предложение о перемирии в секторе Газа, а также обмене заложниками и заключенными от палестинского движения ХАМАС.
Ранее Байден заявил о том, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое подразумевает три этапа. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.