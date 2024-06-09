https://ria.ru/20240609/frantsiya-1951721620.html

"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России

"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России - РИА Новости, 09.06.2024

"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России

Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T04:43

2024-06-09T04:43

2024-06-09T04:43

в мире

россия

франция

украина

эммануэль макрон

николя дюпон-эньян

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!" — заявил он.Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину.

https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html

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франция

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Максим Горбачев

в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян