https://ria.ru/20240609/frantsiya-1951721620.html
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России - РИА Новости, 09.06.2024
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России
Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T04:43
2024-06-09T04:43
2024-06-09T04:43
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россия
франция
украина
эммануэль макрон
николя дюпон-эньян
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!" — заявил он.Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину.
https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России
Политик Дюпон-Эньян: Макрон ведет Францию к самоубийственной войне с Россией