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"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России - РИА Новости, 09.06.2024
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04:43 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/frantsiya-1951721620.html
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России - РИА Новости, 09.06.2024
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России
Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T04:43
2024-06-09T04:43
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
николя дюпон-эньян
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!" — заявил он.Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину.
https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян
"Даже американцы отказались". Во Франции ужаснулись словам Макрона о России

Политик Дюпон-Эньян: Макрон ведет Францию к самоубийственной войне с Россией

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о противостоянии с Москвой приближает войну с Россией, написал политик Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
«
"Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией. Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!" — заявил он.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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03:45
 
В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронНиколя Дюпон-Эньян
 
 
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