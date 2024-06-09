https://ria.ru/20240609/france-1951827552.html

Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам

Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам - РИА Новости, 09.06.2024

Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам

Глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны Эммануэля Макрона... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:49

2024-06-09T21:49

2024-06-09T22:32

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны Эммануэля Макрона организовать внеочередные выборы в парламент Франции."Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы", - заявил Барделла, выступая перед сторонниками своей партии после появления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.Барделла отметил, что большой разрыв в результатах "Национального объединения" и президентской партии "Возрождение" говорит о том, что французы отвергают политику, проводимую Макроном и его правительством."Этим вечером над Францией поднялся ветер надежды, и это лишь начало", - заявил Барделла.Глава "Нацобъединения" назвал Макрона "ослабленным президентом" в свете результатов на выборах в Европарламент.По его словам, французы показали, что желают, чтобы Европа изменила курс своего развития.

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент