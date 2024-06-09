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Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам
Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам - РИА Новости, 09.06.2024
Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам
Глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны Эммануэля Макрона... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:49
2024-06-09T21:49
2024-06-09T22:32
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны Эммануэля Макрона организовать внеочередные выборы в парламент Франции."Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы", - заявил Барделла, выступая перед сторонниками своей партии после появления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.Барделла отметил, что большой разрыв в результатах "Национального объединения" и президентской партии "Возрождение" говорит о том, что французы отвергают политику, проводимую Макроном и его правительством."Этим вечером над Францией поднялся ветер надежды, и это лишь начало", - заявил Барделла.Глава "Нацобъединения" назвал Макрона "ослабленным президентом" в свете результатов на выборах в Европарламент.По его словам, французы показали, что желают, чтобы Европа изменила курс своего развития.
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
Глава оппозиционной партии призвал Макрона к внеочередным выборам
Глава лидирующей на выборах в ЕП партии призвал Макрона к внеочередным выборам
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны Эммануэля Макрона организовать внеочередные выборы в парламент Франции.
"Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы", - заявил Барделла, выступая перед сторонниками своей партии после появления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.
Барделла отметил, что большой разрыв в результатах "Национального объединения" и президентской партии "Возрождение
" говорит о том, что французы отвергают политику, проводимую Макроном и его правительством.
"Этим вечером над Францией поднялся ветер надежды, и это лишь начало", - заявил Барделла.
Глава "Нацобъединения" назвал Макрона "ослабленным президентом" в свете результатов на выборах в Европарламент.
По его словам, французы показали, что желают, чтобы Европа
изменила курс своего развития.