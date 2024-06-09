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В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей - РИА Новости, 09.06.2024
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10:48 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/dtp-1951746599.html
В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей
В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей - РИА Новости, 09.06.2024
В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей
Водитель арендованного автомобиля столкнулся с припаркованным на ночь автобусом в Самаре, в результате аварии погибли четыре человека, включая трех... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:48
2024-06-09T10:48
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Водитель арендованного автомобиля столкнулся с припаркованным на ночь автобусом в Самаре, в результате аварии погибли четыре человека, включая трех несовершеннолетних, сообщило СУ СК по Самарской области в своем Telegram-канале."Девятого июня примерно в 4 часа (3.00 мск) в Красноглинском районе города Самары водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних пассажира автомобиля", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место ДТП выехали криминалисты и следователи, которые устанавливают все обстоятельства преступления. Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения организовала прокуратура Самарской области. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Самары Евгений Московцев, сообщила журналистам областная прокуратура.
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей

В Самаре автомобиль столкнулся с припаркованным автобусом, погибли 4 человека

© СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто ДТП с участием арендованного автомобиля и автобуса в Самаре
Место ДТП с участием арендованного автомобиля и автобуса в Самаре
© СУ СК России по Самарской области/Telegram
Место ДТП с участием арендованного автомобиля и автобуса в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Водитель арендованного автомобиля столкнулся с припаркованным на ночь автобусом в Самаре, в результате аварии погибли четыре человека, включая трех несовершеннолетних, сообщило СУ СК по Самарской области в своем Telegram-канале.
"Девятого июня примерно в 4 часа (3.00 мск) в Красноглинском районе города Самары водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних пассажира автомобиля", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
© СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто ДТП с участием арендованного автомобиля и автобуса в Самаре
Место ДТП с участием арендованного автомобиля и автобуса в Самаре
© СУ СК России по Самарской области/Telegram
Место ДТП с участием арендованного автомобиля и автобуса в Самаре
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место ДТП выехали криминалисты и следователи, которые устанавливают все обстоятельства преступления.
Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения организовала прокуратура Самарской области. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Самары Евгений Московцев, сообщила журналистам областная прокуратура.
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