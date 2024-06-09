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В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 09.06.2024 (обновлено: 12:08 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/donbass-1951758292.html
В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня
В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня - РИА Новости, 09.06.2024
В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня
Один человек погиб, восемь пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в субботу, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:07
2024-06-09T12:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о шести пострадавших в результате субботних обстрелов. "Общее количество жертв за 8 июня составляет 9 гражданских лиц (1 погибший, 8 раненых)", - сообщает представительство. Как отмечается, во Владимировке из-за обстрелов погиб мужчина и ранена женщина. В Донецке же в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина, добавило представительство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня

Представительство ДНР: один человек погиб, 8 пострадали при обстрелах ВСУ 8 июня

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало о шести пострадавших в результате субботних обстрелов.
"Общее количество жертв за 8 июня составляет 9 гражданских лиц (1 погибший, 8 раненых)", - сообщает представительство.
Как отмечается, во Владимировке из-за обстрелов погиб мужчина и ранена женщина. В Донецке же в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина, добавило представительство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествияВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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