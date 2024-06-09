https://ria.ru/20240609/donbass-1951758292.html

В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня

В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня - РИА Новости, 09.06.2024

В ДНР уточнили число пострадавших при украинских обстрелах 8 июня

Один человек погиб, восемь пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в субботу, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:07

2024-06-09T12:07

2024-06-09T12:08

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донецк

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о шести пострадавших в результате субботних обстрелов. "Общее количество жертв за 8 июня составляет 9 гражданских лиц (1 погибший, 8 раненых)", - сообщает представительство. Как отмечается, во Владимировке из-за обстрелов погиб мужчина и ранена женщина. В Донецке же в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал мужчина, добавило представительство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс