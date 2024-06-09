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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.06.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:33
2024-06-09T21:33
2024-06-09T21:39
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."9 июня т.г. в 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
МО: ПВО над Белгородской областью сбили украинский беспилотник