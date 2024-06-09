https://ria.ru/20240609/belgiya-1951539262.html

Процедура выборов в парламент Бельгии

Процедура выборов в парламент Бельгии - РИА Новости, 09.06.2024

Процедура выборов в парламент Бельгии

Бельгия – федеративное государство со сложным устройством по типу конституционной парламентской монархии. Особенностью бельгийской федеративной модели является... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T01:04

2024-06-09T01:04

2024-06-09T01:04

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Бельгия – федеративное государство со сложным устройством по типу конституционной парламентской монархии. Особенностью бельгийской федеративной модели является параллельное функционирование двух видов субъектов федерации –сообществ и регионов.Сообщества (Фламандское, Французское и Германоязычное) осуществляют автономию в области культуры, образования и других гуманитарных вопросов. Регионы (Фландрия, Валлония и Брюссельский столичный) осуществляют территориально-экономическую автономию.Законодательная власть осуществляется королем и двухпалатным парламентом. Нижняя палата – Палата представителей состоит из 150 депутатов, избираемых прямым всеобщим тайным голосованием на основе пропорционального представительства.Верхняя палата – Сенат состоит из 60 сенаторов. Сенаторы делегируются из числа депутатов местных парламентов.Срок полномочий парламента – пять лет.Выборы в Палату представителей проводятся в один день с выборами в Европарламент.Члены Палаты представителей избираются в 11 многомандатных округах через систему открытых партийных списков, в которых избиратели имеют возможность выбирать предпочтительных кандидатов от одной партии, независимо от их рейтинга в партийном списке.11 избирательных округов соответствуют 10 провинциям (по 5 от Фламандского и Валлонского регионов) и Брюссельскому столичному региону.Норма представительства избирательных округов в Палате не является постоянной величиной: на один избирательный округ могут быть выделены от 4 до 24 депутатских мандатов. Их количество зависит от численности населения конкретного избирательного округа и устанавливается королем на основании переписи населения, которая проводится каждые 10 лет. Количество мест определяется путем деления численности всего населения Королевства на федеральный делитель – 150 – и последующего деления численности населения избирательного округа на полученную цифру. Оставшиеся места достаются избирательным округам, имеющим самый большой остаток.Регистрация избирателей является пассивной, за исключением граждан, проживающих за границей, они должны самостоятельно зарегистрироваться в посольстве или консульстве Бельгии.Правом голосовать на выборах обладают граждане Бельгии, достигшие 18 лет, за исключением лиц, лишенных избирательных прав по решению суда, в том числе на основании умственной или психосоциальной инвалидности.Кандидатами в Палату представителей могут быть граждане старше 18 лет, проживающие в Бельгии и не лишенные своих гражданских и политических прав.Политические партии могут выдвигать списки кандидатов, которые должны быть поддержаны от 200 до 500 избирателями в зависимости от численности населения конкретного региона или тремя членами парламента (депутатами). Избиратель может подписаться в поддержку только одного списка кандидатов на федеральных выборах, а депутаты могут поддержать только один список от каждого округа.Закон предусматривает гендерный паритет в списках кандидатов, в том числе среди двух первых кандидатов.Хотя партии имеют право выдвигать кандидатов в любом избирательном округе, большинство из них представляют списки кандидатов только в своих языковых сообществах, за исключением Брюссельского столичного региона.Число кандидатов, включенных в список, не может превышать количество мест, оспариваемых в конкретном избирательном округе, и должно быть дополнено списком заместителей.Если число всех выдвинутых кандидатов не превышает количества мест, оспариваемых в конкретном округе, эти кандидаты объявляются избранными до дня выборов.К распределению мест допускаются партии, которые достигают пятипроцентного избирательного порога, оно проводится в соответствии с методом д'Ондта.Бельгия — одна из немногих стран в мире, где явка на голосование является обязательной.На практике это означает, что все совершеннолетние граждане должны прийти на избирательный участок в день выборов со своим регистрационным письмом и удостоверением личности. Избирателем, которые официально не явились на избирательный участок, грозит штраф в размере от 40 до 80 евро.Муниципалитеты рассылают приглашения голосовать каждому избирателю не позднее, чем за 15 дней до дня выборов. Приглашение, содержащее индивидуальный идентификационный номер, необходимо предъявить на избирательном участке. Избиратели, которые не получили приглашение, могут получить дубликат в муниципальных учреждениях как до, так и в день выборов.Избиратели могут назначить доверенное лицо для голосования, но должны обосновать свой запрос. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать по почте, через доверенное лицо или лично в консульстве Бельгии. Избиратели, проживающие за границей, должны указать предпочтительный вариант голосования и муниципалитет, в котором они хотели бы, чтобы их голоса были подсчитаны.Избирательное законодательство Бельгии допускает присутствие международных наблюдателей и наблюдателей от политических партий на избирательных участках и во всех других избирательных органах. Однако законодательством не предусмотрено беспартийного гражданского наблюдения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бельгия, европарламент, фландрия, валлония, политика, выборы