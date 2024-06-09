https://ria.ru/20240609/artilleriya-1951722237.html

Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024

Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняя огневую задачу, уничтожили миномётный расчёт ВСУ, наносивший огонь по передовым... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T05:08

2024-06-09T05:08

2024-06-09T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняя огневую задачу, уничтожили миномётный расчёт ВСУ, наносивший огонь по передовым позициям российских вооруженных сил в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Миномётный расчет ВСУ был обнаружен разведчиками в лесополосе во время работы по передовым позициям ВС РФ, противник вёл беспокоящий огнь из миномёта калибра 120 миллиметров", - сообщили в оборонном ведомстве. В министерстве уточнили, что при слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчёта орудия МТ-12 "Рапира", огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что и подтвердили кадры объективного контроля.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951682977.html

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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, безопасность