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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/artilleriya-1951722237.html
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняя огневую задачу, уничтожили миномётный расчёт ВСУ, наносивший огонь по передовым... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T05:08
2024-06-09T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняя огневую задачу, уничтожили миномётный расчёт ВСУ, наносивший огонь по передовым позициям российских вооруженных сил в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Миномётный расчет ВСУ был обнаружен разведчиками в лесополосе во время работы по передовым позициям ВС РФ, противник вёл беспокоящий огнь из миномёта калибра 120 миллиметров", - сообщили в оборонном ведомстве. В министерстве уточнили, что при слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчёта орудия МТ-12 "Рапира", огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что и подтвердили кадры объективного контроля.
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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили минометный расчет ВСУ в лесополосе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПушки МТ-12 "Рапира" в зоне специальной военной операции
Пушки МТ-12 Рапира в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Пушки МТ-12 "Рапира" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняя огневую задачу, уничтожили миномётный расчёт ВСУ, наносивший огонь по передовым позициям российских вооруженных сил в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Миномётный расчет ВСУ был обнаружен разведчиками в лесополосе во время работы по передовым позициям ВС РФ, противник вёл беспокоящий огнь из миномёта калибра 120 миллиметров", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В министерстве уточнили, что при слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчёта орудия МТ-12 "Рапира", огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что и подтвердили кадры объективного контроля.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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