https://ria.ru/20240609/armeniya-1951785869.html

Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность

Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность - РИА Новости, 09.06.2024

Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, в видеобращении к международному... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:18

2024-06-09T15:18

2024-06-09T15:19

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, в видеобращении к международному сообществу на русском и английском языках заявил, что власти страны утратили свою легитимность. По его словам, стартовавшее в мае из сел Киранц и Воскепар движение "Тавуш во имя Родины" сегодня пользуется широкой общественной поддержкой как в Армении, так и в диаспоре. Он отметил, что движение сформировалось "в ответ на очередную необоснованную, неоправданную одностороннюю уступку нынешнего правительства Армении, ставящую под вопрос безопасность и территориальную целостность страны", которая преподносится под названием "процесс делимитации и демаркации". "Я обращаюсь к нашим партнерам. Мы требуем смены власти в Армении. Это более чем оправдано, учитывая, что нынешнее правительство Армении потеряло легитимность, нарушив свои предвыборные обещания и программу правительства", - заявил архиепископ. По его мнению, политика нынешних властей Армении "основана исключительно на лжи и нарушает здравую логику процессов, попирает конституцию и законы, создавая все новые угрозы безопасности Армении". "Инициаторы движения – его движущая сила, наши активисты и наша общественность, готовы выстраивать честные отношения с миром, со всеми внешними партнерами, готовы быть предсказуемым и надежным партнером, чье слово имеет реальную ценность. Нам следует не разрывать союзнические связи, а путем диалога и согласования интересов регулярно развивать существующие союзнические отношения, параллельно углублять отношения по всем направлениям, увеличивая число союзников, партнеров и друзей", - отметил владыка. Он добавил, что выступает за демократию и реальную защиту прав человека и "практика политических репрессий и преследований, применяемая нынешними властями Армении, должна быть искоренена". По его словам, в Армении не должно быть политических заключенных, стране нужна настоящая демократия, а не ее имитация. "Мы ждем адекватной реакции наших партнеров на происходящие процессы. Ни у одного друга Армении нет причин для беспокойства. Армения станет надежным и предсказуемым партнером. Мы понимаем политические интересы всех внешних игроков, но для нас неприемлемо продвижение интересов посредством пренебрежения ценностями. Независимо от распространяемой лжи и манипуляций, мы прекрасно осознаем ценность и цену мира и будем бороться за мир настоящий, стабильный и долгосрочный", - заявил архиепископ.

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html

армения

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в мире, армения, никол пашинян