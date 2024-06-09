Рейтинг@Mail.ru
Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 09.06.2024 (обновлено: 15:19 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/armeniya-1951785869.html
Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность
Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность - РИА Новости, 09.06.2024
Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность
Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, в видеобращении к международному... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:18
2024-06-09T15:19
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948465794_0:80:1128:715_1920x0_80_0_0_fac00ca3dcb58fbf784db93cfdbb7b9b.jpg
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, в видеобращении к международному сообществу на русском и английском языках заявил, что власти страны утратили свою легитимность. По его словам, стартовавшее в мае из сел Киранц и Воскепар движение "Тавуш во имя Родины" сегодня пользуется широкой общественной поддержкой как в Армении, так и в диаспоре. Он отметил, что движение сформировалось "в ответ на очередную необоснованную, неоправданную одностороннюю уступку нынешнего правительства Армении, ставящую под вопрос безопасность и территориальную целостность страны", которая преподносится под названием "процесс делимитации и демаркации". "Я обращаюсь к нашим партнерам. Мы требуем смены власти в Армении. Это более чем оправдано, учитывая, что нынешнее правительство Армении потеряло легитимность, нарушив свои предвыборные обещания и программу правительства", - заявил архиепископ. По его мнению, политика нынешних властей Армении "основана исключительно на лжи и нарушает здравую логику процессов, попирает конституцию и законы, создавая все новые угрозы безопасности Армении". "Инициаторы движения – его движущая сила, наши активисты и наша общественность, готовы выстраивать честные отношения с миром, со всеми внешними партнерами, готовы быть предсказуемым и надежным партнером, чье слово имеет реальную ценность. Нам следует не разрывать союзнические связи, а путем диалога и согласования интересов регулярно развивать существующие союзнические отношения, параллельно углублять отношения по всем направлениям, увеличивая число союзников, партнеров и друзей", - отметил владыка. Он добавил, что выступает за демократию и реальную защиту прав человека и "практика политических репрессий и преследований, применяемая нынешними властями Армении, должна быть искоренена". По его словам, в Армении не должно быть политических заключенных, стране нужна настоящая демократия, а не ее имитация. "Мы ждем адекватной реакции наших партнеров на происходящие процессы. Ни у одного друга Армении нет причин для беспокойства. Армения станет надежным и предсказуемым партнером. Мы понимаем политические интересы всех внешних игроков, но для нас неприемлемо продвижение интересов посредством пренебрежения ценностями. Независимо от распространяемой лжи и манипуляций, мы прекрасно осознаем ценность и цену мира и будем бороться за мир настоящий, стабильный и долгосрочный", - заявил архиепископ.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948465794_0:0:1003:752_1920x0_80_0_0_7adf810f520796e84ca07abfa0151936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность

Архиепископ Галстанян заявил, что власти Армении утратили легитимность

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкБаграт Галстанян
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Баграт Галстанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, в видеобращении к международному сообществу на русском и английском языках заявил, что власти страны утратили свою легитимность.
По его словам, стартовавшее в мае из сел Киранц и Воскепар движение "Тавуш во имя Родины" сегодня пользуется широкой общественной поддержкой как в Армении, так и в диаспоре. Он отметил, что движение сформировалось "в ответ на очередную необоснованную, неоправданную одностороннюю уступку нынешнего правительства Армении, ставящую под вопрос безопасность и территориальную целостность страны", которая преподносится под названием "процесс делимитации и демаркации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов
25 мая, 15:45
"Я обращаюсь к нашим партнерам. Мы требуем смены власти в Армении. Это более чем оправдано, учитывая, что нынешнее правительство Армении потеряло легитимность, нарушив свои предвыборные обещания и программу правительства", - заявил архиепископ.
По его мнению, политика нынешних властей Армении "основана исключительно на лжи и нарушает здравую логику процессов, попирает конституцию и законы, создавая все новые угрозы безопасности Армении". "Инициаторы движения – его движущая сила, наши активисты и наша общественность, готовы выстраивать честные отношения с миром, со всеми внешними партнерами, готовы быть предсказуемым и надежным партнером, чье слово имеет реальную ценность. Нам следует не разрывать союзнические связи, а путем диалога и согласования интересов регулярно развивать существующие союзнические отношения, параллельно углублять отношения по всем направлениям, увеличивая число союзников, партнеров и друзей", - отметил владыка.
Он добавил, что выступает за демократию и реальную защиту прав человека и "практика политических репрессий и преследований, применяемая нынешними властями Армении, должна быть искоренена". По его словам, в Армении не должно быть политических заключенных, стране нужна настоящая демократия, а не ее имитация.
"Мы ждем адекватной реакции наших партнеров на происходящие процессы. Ни у одного друга Армении нет причин для беспокойства. Армения станет надежным и предсказуемым партнером. Мы понимаем политические интересы всех внешних игроков, но для нас неприемлемо продвижение интересов посредством пренебрежения ценностями. Независимо от распространяемой лжи и манипуляций, мы прекрасно осознаем ценность и цену мира и будем бороться за мир настоящий, стабильный и долгосрочный", - заявил архиепископ.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Экс-премьер Армении допустил отставку Пашиняна
30 мая, 14:27
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала