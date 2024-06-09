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Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам - РИА Новости, 09.06.2024
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17:33 09.06.2024 (обновлено: 19:30 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/aktivy-1951800468.html
Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам
Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам - РИА Новости, 09.06.2024
Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам
Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед вылетом из Парижа, заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:33
2024-06-09T19:30
в мире
украина
джо байден
эммануэль макрон
россия
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед вылетом из Парижа, заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании замороженных российских активов."Да и да", — ответил он на вопрос, обсуждали ли они с Макроном тему российских активов и пришли ли к соглашению.Американский лидер не стал уточнять детали договоренностей.Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден объявил о соглашении с Макроном по вопросу использования прибыли от замороженных активов Москвы для помощи Украине.Накануне Париж и Вашингтон приняли "дорожную карту" по итогам визита президента США во Францию, в которой договорились продолжать работу по передаче Киеву доходов от заблокированных резервов.При этом ранее газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации писала, что Макрон может помешать странам G7 одобрить американский план выдать Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов.Как сообщала Financal Times, Вашингтон готов предоставить Киеву такое финансирование, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. Макрон, по данным газеты, выражал сомнения по поводу этого плана.После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html
https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html
https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html
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в мире, украина, джо байден, эммануэль макрон, россия
В мире, Украина, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Россия, Специальная военная операция на Украине
Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам

Reuters: Байден договорился с Макроном о передаче доходов от активов РФ Киеву

© AFP 2024 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AFP 2024 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед вылетом из Парижа, заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании замороженных российских активов.
"Да и да", — ответил он на вопрос, обсуждали ли они с Макроном тему российских активов и пришли ли к соглашению.
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Американский лидер не стал уточнять детали договоренностей.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден объявил о соглашении с Макроном по вопросу использования прибыли от замороженных активов Москвы для помощи Украине.
Накануне Париж и Вашингтон приняли "дорожную карту" по итогам визита президента США во Францию, в которой договорились продолжать работу по передаче Киеву доходов от заблокированных резервов.
При этом ранее газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации писала, что Макрон может помешать странам G7 одобрить американский план выдать Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов.
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Как сообщала Financal Times, Вашингтон готов предоставить Киеву такое финансирование, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. Макрон, по данным газеты, выражал сомнения по поводу этого плана.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденЭммануэль МакронРоссия
 
 
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