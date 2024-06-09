https://ria.ru/20240609/aktivy-1951800468.html

Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам

Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам - РИА Новости, 09.06.2024

Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам

Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед вылетом из Парижа, заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:33

2024-06-09T17:33

2024-06-09T19:30

в мире

украина

джо байден

эммануэль макрон

россия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951802965_0:97:3070:1824_1920x0_80_0_0_17800bc2ceac5c04e549089dd2ecc205.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед вылетом из Парижа, заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании замороженных российских активов."Да и да", — ответил он на вопрос, обсуждали ли они с Макроном тему российских активов и пришли ли к соглашению.Американский лидер не стал уточнять детали договоренностей.Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден объявил о соглашении с Макроном по вопросу использования прибыли от замороженных активов Москвы для помощи Украине.Накануне Париж и Вашингтон приняли "дорожную карту" по итогам визита президента США во Францию, в которой договорились продолжать работу по передаче Киеву доходов от заблокированных резервов.При этом ранее газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации писала, что Макрон может помешать странам G7 одобрить американский план выдать Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов.Как сообщала Financal Times, Вашингтон готов предоставить Киеву такое финансирование, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. Макрон, по данным газеты, выражал сомнения по поводу этого плана.После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, джо байден, эммануэль макрон, россия