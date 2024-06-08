https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951692319.html

"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского

"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024

"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского

Образ Владимира Зеленского резко изменился на Западе после его лжи и странных поступков, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:34

2024-06-08T19:34

2024-06-08T20:35

специальная военная операция на украине

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Образ Владимира Зеленского резко изменился на Западе после его лжи и странных поступков, пишет DikGAZETE."Зеленский своими публичными шутовскими выходками и лживыми заявлениями постепенно настраивает против себя своих же хозяев. Неслучайно западные издания начинают развенчивать миф о "герое" Зеленском, образ которого превращается в неуравновешенного человека, не всегда адекватно воспринимающего окружающую действительность", — говорится в материале.Отмечается, что, вероятно, Зеленский чувствует себя загнанным в угол и уже не знает, что делать. Автор статьи добавляет, что на Западе практически уверены в неизбежном поражении ВСУ на поле боя, поэтому неопределенный статус человека, действующего от имени главы киевского режима, позволит превратить его в козла отпущения."Вполне вероятно, что для украинского руководства начался обратный отсчет и из Вашингтона в любой момент может поступить сигнал о завершении политического проекта "Владимир Зеленский", — резюмируется в публикации.Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам Путина, администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает президент России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951682977.html

https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины