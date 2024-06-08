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"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 08.06.2024 (обновлено: 20:35 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951692319.html
"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского
"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024
"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского
Образ Владимира Зеленского резко изменился на Западе после его лжи и странных поступков, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:34
2024-06-08T20:35
специальная военная операция на украине
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Образ Владимира Зеленского резко изменился на Западе после его лжи и странных поступков, пишет DikGAZETE."Зеленский своими публичными шутовскими выходками и лживыми заявлениями постепенно настраивает против себя своих же хозяев. Неслучайно западные издания начинают развенчивать миф о "герое" Зеленском, образ которого превращается в неуравновешенного человека, не всегда адекватно воспринимающего окружающую действительность", — говорится в материале.Отмечается, что, вероятно, Зеленский чувствует себя загнанным в угол и уже не знает, что делать. Автор статьи добавляет, что на Западе практически уверены в неизбежном поражении ВСУ на поле боя, поэтому неопределенный статус человека, действующего от имени главы киевского режима, позволит превратить его в козла отпущения."Вполне вероятно, что для украинского руководства начался обратный отсчет и из Вашингтона в любой момент может поступить сигнал о завершении политического проекта "Владимир Зеленский", — резюмируется в публикации.Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам Путина, администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает президент России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951682977.html
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Обратный отсчет". СМИ обратили внимание на странные выходки Зеленского

DikGAZETE: образ Зеленского резко изменился на Западе после его выходок

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Образ Владимира Зеленского резко изменился на Западе после его лжи и странных поступков, пишет DikGAZETE.
"Зеленский своими публичными шутовскими выходками и лживыми заявлениями постепенно настраивает против себя своих же хозяев. Неслучайно западные издания начинают развенчивать миф о "герое" Зеленском, образ которого превращается в неуравновешенного человека, не всегда адекватно воспринимающего окружающую действительность", — говорится в материале.
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Отмечается, что, вероятно, Зеленский чувствует себя загнанным в угол и уже не знает, что делать. Автор статьи добавляет, что на Западе практически уверены в неизбежном поражении ВСУ на поле боя, поэтому неопределенный статус человека, действующего от имени главы киевского режима, позволит превратить его в козла отпущения.
"Вполне вероятно, что для украинского руководства начался обратный отсчет и из Вашингтона в любой момент может поступить сигнал о завершении политического проекта "Владимир Зеленский", — резюмируется в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам Путина, администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает президент России.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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