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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 08.06.2024 (обновлено: 12:23 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя - РИА Новости, 08.06.2024
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже предложил обсудить подробности с поля боя без прессы, следует из расшифровки,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:25
2024-06-08T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
сша
джо байден
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже предложил обсудить подробности с поля боя без прессы, следует из расшифровки, опубликованной на сайте Белого дома. "И конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. &lt;...&gt; Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — сказал он. На прошлой неделе Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области. Но запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения остался в силе.Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участии стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html
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в мире, харьковская область, сша, джо байден, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Зеленский попросил Байдена обсудить подробности с поля боя без прессы

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже предложил обсудить подробности с поля боя без прессы, следует из расшифровки, опубликованной на сайте Белого дома.

"И конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — сказал он.
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На прошлой неделе Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области. Но запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения остался в силе.
Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участии стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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