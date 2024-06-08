https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя - РИА Новости, 08.06.2024

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже предложил обсудить подробности с поля боя без прессы, следует из расшифровки,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:25

2024-06-08T08:25

2024-06-08T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

сша

джо байден

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже предложил обсудить подробности с поля боя без прессы, следует из расшифровки, опубликованной на сайте Белого дома. "И конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — сказал он. На прошлой неделе Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области. Но запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения остался в силе.Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участии стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

харьковская область

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украина

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в мире, харьковская область, сша, джо байден, владимир зеленский, украина