Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Зеленский попросил Байдена обсудить подробности с поля боя без прессы
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже предложил обсудить подробности с поля боя без прессы, следует из расшифровки, опубликованной на сайте Белого дома.
"И конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — сказал он.
"И конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — сказал он.
На прошлой неделе Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области. Но запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения остался в силе.
Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участии стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.