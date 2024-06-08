Рейтинг@Mail.ru
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/zdunov-1951569274.html
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции - РИА Новости, 08.06.2024
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции
Соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Роскачеством, подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума, позволит расширить... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:01
2024-06-08T02:01
экономика
технологии
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912901323_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ff38ef877ec8a608f31f704c2c1d17a1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Роскачеством, подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума, позволит расширить объемы экспорта халяльной продукции из региона в арабские страны, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Глава Мордовии рассказал, что в настоящее время 19 предприятий агропромышленного комплекса республики поставляют халяльную продукцию в 16 стран, в том числе шесть стран Исламского мира (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению). "Мы вчера на площадке форума подписали соглашение с Роскачеством о том, что сертификацию халяльной продукции и органической продукции мы будем делать именно у них. А у них есть свои договоренности со странами арабского мира. Не так быстро мы заходили на рынки этих стран, а сейчас будет такая возможность с учетом того, что сертификация халяльной продукции будет производить Роскачество", - сказал Здунов в интервью РИА Новости. Глава Мордовии предположил, что после этого через несколько лет, возможно, и другие предприятия региона захотят заниматься производством халяльной продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231224/khalyal-1917740146.html
https://ria.ru/20231115/khalyal-1909633406.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912901323_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b2cc55c0c102f5a941562d83f783a6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, артем здунов
Экономика, Технологии, Артем Здунов
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции

Здунов: соглашение с Роскачеством позволит расширить экспорт халяльной продукции

© Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артём Здунов
Глава Республики Мордовия Артём Здунов
© Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артём Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Роскачеством, подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума, позволит расширить объемы экспорта халяльной продукции из региона в арабские страны, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Глава Мордовии рассказал, что в настоящее время 19 предприятий агропромышленного комплекса республики поставляют халяльную продукцию в 16 стран, в том числе шесть стран Исламского мира (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению).
Покупатель выбирает товар в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Более четверти россиян покупают халяльную продукцию, сообщило Роскачество
24 декабря 2023, 11:07
"Мы вчера на площадке форума подписали соглашение с Роскачеством о том, что сертификацию халяльной продукции и органической продукции мы будем делать именно у них. А у них есть свои договоренности со странами арабского мира. Не так быстро мы заходили на рынки этих стран, а сейчас будет такая возможность с учетом того, что сертификация халяльной продукции будет производить Роскачество", - сказал Здунов в интервью РИА Новости.
Глава Мордовии предположил, что после этого через несколько лет, возможно, и другие предприятия региона захотят заниматься производством халяльной продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Продавец мяса на Центральном рынке Новосибирска - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива
15 ноября 2023, 16:46
 
ЭкономикаТехнологииАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала