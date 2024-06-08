https://ria.ru/20240608/zdunov-1951569274.html
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции - РИА Новости, 08.06.2024
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции
Соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Роскачеством, подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума, позволит расширить... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:01
2024-06-08T02:01
2024-06-08T02:01
экономика
технологии
артем здунов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Роскачеством, подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума, позволит расширить объемы экспорта халяльной продукции из региона в арабские страны, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Глава Мордовии рассказал, что в настоящее время 19 предприятий агропромышленного комплекса республики поставляют халяльную продукцию в 16 стран, в том числе шесть стран Исламского мира (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению). "Мы вчера на площадке форума подписали соглашение с Роскачеством о том, что сертификацию халяльной продукции и органической продукции мы будем делать именно у них. А у них есть свои договоренности со странами арабского мира. Не так быстро мы заходили на рынки этих стран, а сейчас будет такая возможность с учетом того, что сертификация халяльной продукции будет производить Роскачество", - сказал Здунов в интервью РИА Новости. Глава Мордовии предположил, что после этого через несколько лет, возможно, и другие предприятия региона захотят заниматься производством халяльной продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231224/khalyal-1917740146.html
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экономика, технологии, артем здунов
Экономика, Технологии, Артем Здунов
Здунов оценил соглашение с Роскачеством по сертификации халяльной продукции
Здунов: соглашение с Роскачеством позволит расширить экспорт халяльной продукции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Роскачеством, подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума, позволит расширить объемы экспорта халяльной продукции из региона в арабские страны, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Глава Мордовии рассказал, что в настоящее время 19 предприятий агропромышленного комплекса республики поставляют халяльную продукцию в 16 стран, в том числе шесть стран Исламского мира (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению).
"Мы вчера на площадке форума подписали соглашение с Роскачеством о том, что сертификацию халяльной продукции и органической продукции мы будем делать именно у них. А у них есть свои договоренности со странами арабского мира. Не так быстро мы заходили на рынки этих стран, а сейчас будет такая возможность с учетом того, что сертификация халяльной продукции будет производить Роскачество", - сказал Здунов в интервью РИА Новости.
Глава Мордовии предположил, что после этого через несколько лет, возможно, и другие предприятия региона захотят заниматься производством халяльной продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.