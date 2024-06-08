https://ria.ru/20240608/zaluzhnyy-1951634545.html
СМИ раскрыли новые подробности увольнения Залужного
СМИ раскрыли новые подробности увольнения Залужного - РИА Новости, 08.06.2024
СМИ раскрыли новые подробности увольнения Залужного
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, пишет Times со ссылкой на военных... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:01
2024-06-08T14:01
2024-06-08T14:13
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, пишет Times со ссылкой на военных чиновников. "Военные чиновники, тем временем, обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он... организовал его (Залужного) увольнение с поста главнокомандующего ВСУ в феврале", - говорится в сообщении издания. По словам военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом. Как отмечают источники газеты, Ермака также обвиняют в увольнении экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина
В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ раскрыли новые подробности увольнения Залужного
Times: Ермак организовал увольнение Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, пишет Times
со ссылкой на военных чиновников.
"Военные чиновники, тем временем, обвиняют 52-летнего Ермака в том, что он... организовал его (Залужного) увольнение с поста главнокомандующего ВСУ в феврале", - говорится в сообщении издания.
По словам военных чиновников, Ермак считал Залужного конкурентом.
Как отмечают источники газеты, Ермака также обвиняют в увольнении экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.